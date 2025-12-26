Круглая сумма: сколько россияне планируют потратить на празднование Нового года

Основная статья расходов — подарки.

ВЦИОМ: россияне готовы потратить почти 60 тысяч рублей на празднование Нового года

Почти 60 тысяч рублей планируют потратить россияне, чтобы отметить Новый год. Из них почти 13 тысяч уйдут на новогодний стол, это следует из опросов.

Ну, а основной статьей расходов станут подарки — в среднем это около 22 тысяч. Примерно столько же израсходуют на развлечения — походы в театры и рестораны, новогодние елки для детей, а также поездки.

Работать в предстоящие праздники собираются 20% россиян. Почти столько же намерены кататься на коньках, лыжах и санках. Остальные будут ходить в гости, в музеи, театры и кино.

Ранее 5-tv.ru писал, что путешествия в экзотические страны в период новогодних праздников могут негативно сказаться на самочувствии из-за резкой смены климата и часовых поясов.

Популярные у россиян экзотические направления расположены в совершенно ином от России климатическом поясе, где в данный момент фактически лето. Такая резкая перестройка становится серьезным испытанием для организма туриста.

