В России значительно выросла заболеваемость мышиной лихорадкой

Дарья Орлова
Среди инфицированных 86% горожане, 13% — жители сельской местности.

Что такое мышиная лихорадка

Фото: 5-tv.ru

В России с января по октябрь 2025 года заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, известной как «мышиная лихорадка», увеличилась в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года. Эти сведения привел Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора.

В референс-центре по мониторингу этой инфекции указали, что за десять месяцев 2025 года случаи зарегистрированы в восьми федеральных округах и 54 регионах страны. Среди инфицированных 86% составили горожане, а 13% — жители сельской местности.

Роспотребнадзор подтвердил «Известиям», что в отдельных федеральных округах и районах в 2025 году наблюдался рост заболеваемости мышиной лихорадкой, преимущественно осенью. Однако в долгосрочной перспективе по всей России фиксируется стабильное снижение показателей, отметили в ведомстве.

Текущие значения, по уточнению службы, в три раза ниже пика 2019 года и в 1,5 раза меньше средних многолетних.

Ранее врач-эндокринолог и нутрициолог Анастасия Самойлова в беседе с 5-tv.ru объяснила фундаментальные отличия гонконгского гриппа (варианта вируса гриппа А) от обычного ОРВИ. Она отметила, что основной признак гриппа — молниеносное начало: самочувствие резко ухудшается всего за пару часов.

Заболеванию свойственна выраженная интоксикация с температурой свыше 39 градусов, интенсивной головной и мышечной болью, ознобом, а также возможными осложнениями вроде затрудненного дыхания и конъюнктивита. Лихорадка при гриппе продолжается 3–5 дней.

