Секретные военные базы Израиля обнаружили на западе Ирака

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 30 0

Один из объектов случайно нашел пастух.

Где находятся военные базы Израиля

Фото: © Getty Images/SOPA Images / Contributor

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ирак более года был площадкой для размещения как минимум двух секретных израильских баз. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

«По словам высокопоставленных иракских и региональных чиновников, Израиль использовал там базу для поддержки своих военных операций против регионального партнера Багдада — Ирана», — сказано в публикации.

По данным источников из службы безопасности, израильские военные объекты появились в Ираке под покровительством США. Вашингтон вынудил иракские власти отключить свои радары для защиты американских самолетов. Однако на самом деле это позволило Израилю незаметно разместить технику и личный состав на территории Ирака.

Засекреченный объект был обнаружен случайно. На базу наткнулся местный пастух, который ехал в ближайший город за продуктами. Мужчина сразу сообщил об этом в правоохранительные органы, но после этого за свидетелем началась охота. Военный вертолет преследовал его автомобиль и открыл огонь. В результате обстрела мужчина погиб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+24° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Прическа на удачу и деньги: лунный гороскоп стрижек на лето 2026 для знак...

Последние новости

19:45
Секретные военные базы Израиля обнаружили на западе Ирака
19:30
Связь характера и эротики: о чем говорят сексуальные фантазии
19:15
«Двойка — не трагедия»: как научить ребенка не бояться плохих оценок
19:10
Гимнастка Борисова победила в многоборье на втором этапе «Кубка сильнейших»
19:00
Не потеряться в сомнениях и сохранить опору: таро-прогноз на неделю с 18 по 24 мая
18:40
Следователи выяснили, что стало причиной взрыва на АЗС в Пятигорске

Сейчас читают

«Двойка — не трагедия»: как научить ребенка не бояться плохих оценок
Самойлова задолжала ФНС и РКН более четырех миллионов рублей
Почти год без единой зацепки: поиски семьи Усольцевых возобновят в начале июня
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео