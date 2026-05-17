Гимнастка Борисова победила в многоборье на втором этапе «Кубка сильнейших»

Выдержать давление и сохранить улыбку до последней секунды, ведь даже одна неточность может стоить медали. На втором этапе «Кубка сильнейших» сошлись лучшие спортсменки из пяти стран.

В день старта гимнастки, разумеется, приезжали задолго до выхода на подиум: все началось с разминки тела, потом — работа с предметом, повтор сложных элементов, настройка перед выходом.

Каждый выход вместе с воспитанницами Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» буквально проживала олимпийская чемпионка. Советы и мотивация от Алины Кабаевой помогали гимнасткам раскрыть на ковре самые сильные стороны.

«Самое главное — начать, Маша. Начнешь — и все, и до конца. Уйдешь с площадки — тогда только расслабишься, до конца работаешь», — обратилась Кабаева к спортсменке.

Мария Борисова отработала по максимуму. У нее золото в многоборье. Серебро — в упражнении с обручем и булавами. Тренер Маши — Ирина Гусарова.

«Мне удалось пройти четыре программы без потерь в многоборье. Это была цель, я ее выполнила», — рассказала победительница второго этапа «Кубка сильнейших» Мария Борисова.

Она подтвердила свой высокий уровень после победы на этапе Кубка мира в Ташкенте. Каждое ее выступление — будь то такое гипнотическое, чарующее с лентой под музыку Равеля, или совсем иное по настроению, как новая программа с мячом, поставленная Ириной Зеновкой, — всегда очень цельны и органичны.

«У Маши Борисовой плюс ко всему очень сильная артистика, она уже более по-взрослому выражает музыку и характер упражнения», — отметила судья второго этапа «Кубка сильнейших» Ольга Чуракова.

У Евы Кононовой серебро в многоборье. Золото — в финале в упражнении с обручем, булавами и лентой. Второе место — с мячом. К старту Кононову готовили Евгения Елисеева и Ольга Минигалина. Сильная сторона спортсменки — скорость. Быстрые связки, высокая плотность элементов, амплитудность и чистота исполнения.

Технику и мастерство обеих спортсменок оценивают очень высоко.

«Хочется отметить невероятные риски. Это выбросы в перевороте без рук, без зрительного контроля», — сказала Дарья Сидорова, судья второго этапа «Кубка сильнейших».

Бронза в многоборье — у белорусской спортсменки Анны Каменщиковой. Хорошо на этом этапе выступили юниорки Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой. Яна Заикина завоевала золото в многоборье. Она первая в упражнении с обручем и лентой, вторая — с булавами.

«Мы больше добавили артистики, пытались добавить больше предмета, поворотов», — поделилась победительница второго этапа «Кубка сильнейших» среди юниорок Яна Заикина.

У Ксении Савиновой — серебро в многоборье и первое место в финале за выступление с булавами и мячом.

Обеих юниорок тренируют Евгения Елисеева и Ольга Минигалина. И конечно, рядом со спортсменками всегда была олимпийская чемпионка. Кабаева готовит их к борьбе за лидерство.

«На такие соревнования готовимся — на чемпионат Европы. Будете сейчас выходить, страшно вам, не страшно, представляйте, что вы на ЧЕ», — напутствовала она.

Третье место в многоборье — у Ксении Евдокимовой из Белоруссии.

Тренер юниорской команды групповых упражнений Академии «Небесная Грация» Алины Кабаевой Дарья Пирогова фотографировала золотые медали воспитанниц, чтобы обновить заставку на смартфоне. Это такая традиция. На этот раз фотография получилась особенной — у юных звездочек все первые места.

«В чистоте, в плане работы, у них больше дыхания появляется», — рассказала Пирогова.

Они стали командой буквально полгода назад и равных им в России нет. Спортсменки входят в сборную, но не смогли выступить на Кубке Европы только из-за того, что им долго не удавалось получить нейтральный статус.

Девиз команды: «Один за всех и все за одного». Единый темп, хорошие амплитуды, внутренняя динамика — то, что выделяет их среди соперниц.

Всем спортсменкам — и личницам, и командам групповых упражнений — ко всем стартам всегда помогает готовиться Алина Кабаева. Высокие результаты — это ее труд, энергия, наставничество.

Второе и третье место в многоборье среди юниорок — у команд из Москвы, «Трудовые резервы», и Омской области.

«Все команды хорошие, у всех свои плюсы, с соревнованиями набираемся опыта», — сказала гимнастка-юниорка команды групповых упражнений Юлия Севастьянова.

Напряженная борьба за медали была у команд групповых упражнений среди сениорок. Победила команда субъектов России. На втором месте — спортсменки из Санкт-Петербурга, бронза у Кыргызстана. В эти дни команда групповых упражнений из Северной столицы получила нейтральный статус, а это значит, что гимнастки могут выступать на международных стартах. Удачи команде сборной России пожелала Кабаева.

«Первые шесть мест — это сборная команда России. С первого по третье — это основная, с четвертого по шестое — это резерв. Ну и отлично. Давайте, удачи. У каждой есть шанс», — обратилась Кабаева к спортсменкам.

Шанс в спорте важен всегда. Здесь в Москве благодаря квоте международной ассоциации поддержки спорта «Небесная Грация» смогли поучаствовать и личницы, и команды групповых упражнений.

Третий этап Кубка сильнейших пройдет летом в «Сириусе», финал — осенью в Москве. Ближайший крупный старт — чемпионат Европы в Болгарии. Спортсменки сейчас максимально сосредоточенно готовятся к этому важнейшему турниру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.