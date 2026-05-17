Следователи выяснили, что стало причиной взрыва на АЗС в Пятигорске

Нарушение правил безопасности стало причиной взрыва на АЗС в Пятигорске

Причиной мощного взрыва на автозаправке в Пятигорске стали разгерметизация рукава и использование газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России по Ставропольскому краю.

Сразу после выяснения обстоятельств правоохранители задержали 38-летнего директора сети этих заправок. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В офисах компании сейчас проходят обыски, изымаются документы. Следователи намерены проверить и другие заправки этой сети, чтобы не допустить новых взрывов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что взрыв на автозаправке в Пятигорске прогремел днем 16 мая. Сразу после этого вспыхнул пожар. В результате пострадали шесть человек, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии.

