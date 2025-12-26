«Не играют роли»: главная ошибка женщин в приложениях для знакомств

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 38 0

Что чаще всего мешает прекрасному полу обрести свое счастье?

Главная ошибка женщин в приложениях для знакомств

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Арсений Самойленко

Гендиректор дейтинг-сервиса Гришачева: женщины используют много фильтров мужчин

При поиске партнера в дейтинг-приложениях россиянки зачастую предъявляют излишне много требований к мужчинам. Об этом рассказала генеральный директор одного из сервисов знакомств Анна Гришачева в беседе с Lenta.ru.

По ее мнению, именно это и мешает найти женщинам найти себе пару. Особенно, когда этих фильтров становится слишком много, а их значимость порой не соотносится с реальными основами долгосрочных отношений.

Например, если женщины ищут мужчин строго определенного роста или знака зодиака. Однако, если речь идет о действительно важных для человека вещах, то он не обязан от них отказываться.

«Речь не идет о том, чтобы отказываться от действительно важных для себя вещей, но женщинам важно понять, какие критерии критичны для построения здоровых отношений, а какие на дистанции долгих лет совместной жизни не играют решающей роли», — пояснила Гришачева.

Специалист рекомендует составить список самых значимы качеств, а также так называемых «красных флагов». После этого нужно расставить их по степени важности. Эта несложная практика поможет сосредоточиться на действительно важном и позволит пересмотреть некоторые свои требования

Ранее 5-tv.ru писал, почему в новогодние праздники растет число супружеских измен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Раки, вас ждет важный поворот: подробный гороскоп на 2026 год

