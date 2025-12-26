Завод БАЗ в Санкт-Петербурге запустил серийное производство грузовиков

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 17 0

Кроме того, на предприятии создано более 800 рабочих мест.

Завод БАЗ в Петербурге запустил производство грузовиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Санкт-Петербурге, в промышленной зоне Шушары, запустили серийное производство тяжелых полноприводных грузовых автомобилей БАЗ. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

В новую модельную линейку входят шасси, самосвалы, надежные седельные тягачи, а также автомобили с бортовой платформой. Автомобили оснащены независимой пружинной подвеской, клиренсом в 400 миллиметров. Кроме того, они имеют колесную формулу 6×6, а также высокую геометрическую проходимость. Грузовики БАЗ предназначены для работы в удаленных регионах Севера и Сибири, на карьерах и при строительстве дорог.

В 2026 году завод планирует выпустить до 600 автомобилей БАЗ. Производственная мощность предприятия позволит нарастить объем производства до двух тысяч единиц в год. Кроме того, на заводе создано более 800 рабочих мест.

Уточняется, что автомобили БАЗ должны заместить тяжелую внедорожную технику европейских марок, ушедшую с российского рынка. Известно, что предсерийные образцы уже успешно прошли испытания в Поволжье, в Ленинградской области и на Урале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai, который прекратил работу на российском рынке в 2022 году, оформил в стране регистрацию трех товарных знаков, включая Genesis и Hyundai Matrix. Товарный знак Matrix зарегистрирован по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который распространяется на грузовые и легковые автомобили, фургоны и автобусы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Возможность обрести близкого: астропрогноз для всех знаков зодиака на янв...

Последние новости

22:14
Завод БАЗ в Санкт-Петербурге запустил серийное производство грузовиков
21:55
Более 7,7 тысячи предпринимателей участвуют в городском проекте «Зима в Москве»
21:37
Силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над регионами России за три часа
21:18
Путин обсудил дополнительные меры развития ИИ в интересах обороны с Совбезом РФ
20:59
Рябков: РФ и США приблизились к разрешению конфликта на Украине
20:41
Умер фронтмен рок-группы Popeda Пате Мустаярви

Сейчас читают

Вместо фитнеса? Как скроллинг ленты во время еды способствует похудению
В Иркутской области двухлетний мальчик поджег матрас зажигалкой и погиб
Светлые ожидания и важный выбор: Таро-прогноз на неделю с 29 декабря по 4 января
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео