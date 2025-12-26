Путин вошел в число самых часто упоминаемых людей во французских СМИ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 15 0

Российский лидер оказался в первой десятке рейтинга из 200 личностей, встречающихся в прессе.

На каком месте Путин в топе упоминаемых людей в СМИ Франции

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин вошел в пятерку самых часто упоминаемых персон во французских средствах массовой информации по итогам 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической компании Tagaday, опубликованные газетой Ouest-France.

По данным аналитиков, российский лидер занял четвертую строчку рейтинга по упоминанию во французских СМИ.

При этом на лидерскую позицию в списке отнесли президента США Дональда Трампа, который обошел действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер оказался на втором месте. Третью позицию в рейтинге занял бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру.

Пятерку замкнул глава правой партии «Республиканцы» и экс-министр внутренних дел Брюно Ретайо.

Действующий премьер-министр Франции Себастьян Лекорню расположился на шестом месте. Следом в списке находятся глава киевского режима Владимир Зеленский, руководитель парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и бывший президент Франции Николя Саркози.

Подобным образом выглядит первая десятка рейтинга из 200 наиболее часто упоминаемых личностей во французских СМИ.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин поздравил Трампа с Рождеством.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

