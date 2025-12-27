«Пока я не одобрю»: Трамп назвал бессмысленным предложение Зеленского
Принятие такого решения невозможно без личного вмешательства американского лидера.
Фото: Reuters/Jonathan Ernst
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Трамп указал на бессмысленность предложения Зеленского без его согласия
Президент США Дональд Трамп перед встречей с главой киевского режима Владимиром Зеленским со скептицизмом высказался о предложении второго о гарантиях безопасности Украине. Об этом американский лидер рассказал в беседе с Politico.
По его словам, принятие такого решения невозможно без его личного вмешательства.
«У него ничего не будет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что он предложит», — сказал Трамп.
Несмотря на такой подход, Трамп с уверенностью отметил, что встреча может стать продуктивной.
До этого Зеленский анонсировал встречу с Трампом, которая может пройти уже 28 декабря в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде. Такое заявление последовало после переговоров Зеленского со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером. Накануне с ними переговорил спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.
Известно, что встреча Трампа с Зеленским будет посвящена, помимо мирного плана по урегулированию украинского конфликта и гарантий безопасности, управлению Запорожской атомной электростанцией и территориальным вопросам.
Также, как в Politico сообщили, что Трамп собирается провести разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана по урегулированию.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?