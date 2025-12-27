Трамп указал на бессмысленность предложения Зеленского без его согласия

Президент США Дональд Трамп перед встречей с главой киевского режима Владимиром Зеленским со скептицизмом высказался о предложении второго о гарантиях безопасности Украине. Об этом американский лидер рассказал в беседе с Politico.

По его словам, принятие такого решения невозможно без его личного вмешательства.

«У него ничего не будет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что он предложит», — сказал Трамп.

Несмотря на такой подход, Трамп с уверенностью отметил, что встреча может стать продуктивной.

До этого Зеленский анонсировал встречу с Трампом, которая может пройти уже 28 декабря в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде. Такое заявление последовало после переговоров Зеленского со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером. Накануне с ними переговорил спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.

Известно, что встреча Трампа с Зеленским будет посвящена, помимо мирного плана по урегулированию украинского конфликта и гарантий безопасности, управлению Запорожской атомной электростанцией и территориальным вопросам.

Также, как в Politico сообщили, что Трамп собирается провести разговор с президентом России Владимиром Путиным.

