Медсестра обжаловала приговор за заражение более 70 человек гепатитом и ВИЧ

Осужденная медсестра частного санатория в Нальчике, признанная виновной в заражении десятков пациентов гепатитом C и ВИЧ, подала апелляционную жалобу на приговор. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Кабардино-Балкарии.

Собеседник информагентства уточнил, что осужденная оспаривает решение Нальчикского городского суда, вынесенное в середине декабря. Речь идет о приговоре по делу о массовом заражении пациентов в частном медицинском учреждении.

По данным следствия, в санатории систематически нарушались санитарно-эпидемиологические нормы с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года. В прокуратуре полагают, что там использовались нестерильные медицинские изделия, не соблюдались правила их дезинфекции и стерилизации, а одноразовые инструменты применялись многократно. Данные нарушения, по версии обвинения, привели к заражению 71 пациента острым вирусным гепатитом С, а также к пяти случаям инфицирования ВИЧ.

По делу были привлечены генеральный директор санатория, врач и медсестра процедурного кабинета. Всем им инкриминировали нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которые повлекли массовое заболевание людей по неосторожности.

Медсестре дополнительно было предъявлено обвинение в заражении ВИЧ вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Лицензия санатория «Медис» на медицинскую деятельность была аннулирована.

Известно, что Нальчикский городской суд приговорил медсестру к четырем годам колонии общего режима 15 декабря. Также суд обязал ее выплатить трем потерпевшим девять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Женщине запретили заниматься медицинской деятельностью, связанной с оказанием услуг населению, в течение трех лет.

Уголовное преследование в отношении генерального директора и врача санатория было прекращено из-за истечения срока давности.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Мариуполе подростку удалили редкого паразита, способного перемещаться по телу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.