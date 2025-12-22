В Мариуполе подростку удалили редкого паразита, способного перемещаться по телу

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 2 279 0

Хирурги провели уникальное вмешательство без применения токсичных препаратов.

В Мариуполе подростку удалили редкого подкожного паразита

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Больнице интенсивного лечения Мариуполя врачи провели редкую хирургическую операцию по удалению живого подкожного паразита у несовершеннолетней пациентки. Об этом сообщили в медицинском учреждении.

Пациенткой стала девочка-подросток, у которой под кожей была обнаружена дирофилярия — редкий паразит, способный мигрировать по организму человека. По предварительным данным, заражение произошло после укуса комара.

Фото: Минздрав ЛНР; 5tv-ru

В течение более чем трех месяцев червь находился в области глаза, постепенно увеличившись до 15 сантиметров, после чего у пациентки появились боль и выраженный отек.

Первоначально семья обратилась за помощью к офтальмологу. На уточнение диагноза потребовалось несколько дней, после чего девочку направили в Больницу интенсивного лечения. В процессе наблюдения медики зафиксировали активную миграцию паразита — за короткое время он переместился из области глаза на предплечье.

Как сообщил заведующий хирургическим отделением № 3 БИЛ Михаил Сорокин, слаженная работа офтальмологов и хирургов позволила оперативно принять решение о вмешательстве. По его словам, паразита удалось зафиксировать и удалить в течение короткого времени, что удается лишь в небольшом числе подобных случаев.

Особенность дирофилярии заключается в ее постоянном движении под кожей, из-за чего в большинстве ситуаций для фиксации требуется применение токсичных препаратов. В данном случае врачи смогли обойтись без них.

Операция длилась от 10 до 15 минут и проводилась под местной анестезией.

«Было страшно, но не больно. Хорошо, что все сделали быстро. Доктора, медсестры очень хорошие, поддерживали», — отметила пациентка.

В дальнейшем наблюдении и дополнительной терапии девочка не нуждается, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Мать пациентки выразила благодарность врачам и призвала своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении тревожных симптомов.

