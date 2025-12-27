Рекордное количество электробусов вышло на десять маршрутов в Москве

Москва активно развивает сеть экологичного наземного транспорта с 2018 года. Благодаря современным электробусам российского производства поездки для пассажиров становятся еще комфортнее.

Сразу на 10 маршрутов в шести округах Москвы вышли электробусы — это крупнейший запуск электротранспорта в 2025 году. Он стал возможен благодаря установке ультрабыстрых зарядных станций в Южном Тушине и Бирюлеве Восточном. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Сразу 66 электробусов вышли на маршруты в Москве. Это абсолютный рекорд с 2018 года. Новые экологичные маршруты охватывают 22 района города. Развитие электробусной сети повышает качество жизни в столице, что соответствует поручению Сергея Собянина», — добавил Максим Ликсутов.

Новые электробусные маршруты связывают жилые районы с ключевыми социальными объектами, пассажиры с комфортом добираются до популярных мест.