Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца февраля

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Мера направлена на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до 28 февраля 2026 года

Правительство России продлило ограничения на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 28 февраля 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства.

«Новым постановлением продлен до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны», — говорится в документе.

Еще одним постановлением также до 28 февраля 2026 года продлен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе купленных на биржевых торгах. Запрет не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов.

В правительстве РФ уточнили, что такая мера направлена на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Ранее, 27 августа, в России был введен временный запрет на вывоз бензина. Продление подобных ограничений позволит дополнительно поддержать внутренний рынок нефтепродуктов, обеспечивая стабильность поставок и цены внутри страны. Правительство подчеркивает, что такие меры имеют временный характер и служат обеспечению баланса между экспортом и внутренними потребностями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России могут начать продавать бензин только по паспорту. Инициатива направлена на ограничение доступа подростков к топливу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Девы, вас ждет проверка на прочность: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

16:47
Спецслужбы Литвы начнут преследовать имеющих связи с РФ граждан
16:38
Новый год со «сюрпризами»: назван самый коварный тип травмы в новогоднюю ночь
16:21
Силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников за два часа
16:19
Футболист Лайонел Адамс пострадал в конфликте со стрельбой в Подмосковье
15:48
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ
15:29
Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца февраля

Сейчас читают

«За ней не угонишься»: как дочь Турецкого стремительно затмевает знаменитого отца
Пресс-секретарь Белого дома сообщила о своей беременности
«Град» обрушился на район сосредоточения ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео