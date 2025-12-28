Капля волшебства для детей и взрослых: как проходит акция «Елка желаний»

В акции «Елка желаний» приняли участие Путин, Мишустин, Лавров, Мантуров

Когда, как не под Новый год, об этом задуматься. Это время подведения итогов, построения планов на будущее, время загадывать желания и время их исполнять. Время помогать тем, кому сейчас непросто.

Наверняка вы знаете про акцию «Елка желаний», когда чиновники и бизнес берутся помочь Деду Морозу, исполняя мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Такие елки стоят в Думе и Правительстве, их устанавливают и перед заседаниями Госсовета — мимо не пройти.

Премьер-министр Михаил Мишустин снял три шара с желаниями, министр иностранных дел Сергей Лавров — пять, вице-премьер Мантуров — десять. Похвально, хотя тут не соцсоревнование: главное, чтобы подарки были с душой.

Желания у детей самые разные — посидеть за рулем бетономешалки, поработать диктором в метро, встретиться с капибарой.

Главе Счетной палаты Борису Ковальчуку досталось просьба от музыканта — мальчик мечтает о хорошей акустической гитаре. Придется повыбирать.

Пример подает и глава государства. В этом году президент снял с елки три шара, два желания уже исполнены. Пятилетний Тимур попробовал себя в роли сотрудника ДПС. А десятилетняя Варвара Смахтина на этой неделе познакомилась с настоящими космонавтами: побывала в Звездном городке и ЦУПе, получила именной костюм. Накануне у нее был день рождения — в подарок семья сходила на «Щелкунчика» в Большой театр. Президент лично позвонил девочке и поинтересовался впечатлениями.

Мальчик, с которым здороваются все

На самом деле чиновники, конечно, не волшебники. Но и смысл акции как раз в том, что исполнить маленькое желание может каждый. Не только детям, но и взрослым капля волшебства, внимания не помешает.

Символом года стал мальчик Аристарх, с которым однажды просто не поздоровались во дворе — мелочь, едва не ставшая детской травмой. К счастью, ситуацию исправили неравнодушные люди. «Известия» тоже подключились: мы устроили Аристарху экскурсию по студиям. Теперь он — мальчик, с которым здороваются все.

А его семья в свою очередь тоже запустила акцию «30 добрых дел за 30 дней». Так и рождается тихая эстафета доброты с тем самым необходимым, неискусственным общением.

