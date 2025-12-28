Кремлевская елка вошла в десятку самых высоких новогодних деревьев в мире

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Символ главного зимнего праздника привезли из Подмосковья.

На каком месте по высоте Кремлевская елка в мире

Фото: © РИА Новости/Виталий Невар

Кремлевская елка оказалась на седьмом месте в десятке самых высоких новогодних деревьев по всему миру. Об этом написало информагентство РИА Новости.

Высота российского дерева составляет 26 метров, а обхват ствола — 64 сантиметра. При этом нижние ветви ели в длину доходят до 11 метров.

Символ Нового года привезли из Рузского муниципального округа Московской области. Праздничное дерево спилили 8 декабря. Его доставили в Кремль через два дня, вечером 10 декабря.

Первое место в топе новогодних деревьев заняла бразильская ель, высота которой составила 57 метров. На втором месте находится хвойное дерево из Испании, его высота — 35 метров. Третье место досталось Индонезии, где поставили елку в 33 метра.

Четвертое место отвели сразу двум елкам — румынской и португальской, каждая из которых в высоту по 30 метров. Пятерку замкнуло дерево из Австрии в 28 метров. Шестое место — у новогодней ели из Польши, высота которой 27 метров.

Седьмую строчку разделили елки России и Чехии. А немного ниже них оказались деревья из Рима, Лондона и Сиднея — по 25 метров.

Ранее 5-tv.ru писал, как украсили главную елку страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Месяц Земляного Быка: китайский гороскоп на январь 2026 года

