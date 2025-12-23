Волшебство и блеск: как украсили главную елку страны

Главную елку страны на Соборной площади Кремля украсили к Новому году. На этот раз использовали самые большие за историю оформления светодиодные снежинки, некоторые из них — больше метра! А еще тысячи кристаллов, разноцветных шаров и других игрушек. Всю эту красоту одной из первых увидела корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Это финальные приготовления. На елку вешают последние игрушки. Прохожие с замиранием рассматривают новогоднюю ель.

Эта красотка по праву носит гордое название главной елки страны. За ее параметры — 64-сантиметровую талию и идеальное прямые ветки.

Нарядное убранство на елку вешали целую неделю. За это время по пушистым ветвям растянули 2,5 километра гирлянд и больше двух тысяч новогодних украшений. Участие в этом приняли и журналисты.

«Обычно сюда, на высоту в два десятка метров, поднимаются только профессиональные альпинисты. Но, в этом году, такая возможность выпала нам. До этих ветвей никакая стремянка не достанет, только подъемный кран. И все ради вот этого волшебного момента. Главная елка страны готова к празднику», — рассказала корреспондент.

Новогоднее убранство этого года называется «Морозный узор». Этот дизайн разработали специально для кремлевской ели. Она вся блестит и переливается: сотни бус, кристаллов и шишек.

«Все игрушки российского производства, начиная с диодных гирлянд и заканчивая, собственно, непосредственно игрушками. Если обратили внимание, как я говорил, перламутровые кристаллики в этом году, мы решили символизировать немножко наличие ледяных украшений на нашей елке», — рассказал начальник главного эксплуатационного Управления делами Президента Российской Федерации Евгений Ганзен.

И эти украшения уже полюбились главным критикам — детям.

Украшать Соборную площадь Кремля главная елка страны будет до конца новогодних праздников. А уже после Крещения, по сложившейся традиции, вековую ель отправят на переработку.

