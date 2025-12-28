Солнце копит энергию: ученый предупредил о риске рекордных вспышек в 2026 году

ИКИ РАН: сильнейшие вспышки на Солнце возможны в 2026 году

Вероятность мощных и даже рекордных вспышек на Солнце в ближайшее время остается высокой. Об этом рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. Его слова привело информагентство РИА Новости.

По оценке ученого, наиболее сильные вспышки могут произойти в 2026 году. Текущий солнечный цикл, по его данным, развивается с необычно высокой активностью. Так, амплитуда уже примерно в полтора раза превышает показатели предыдущего цикла. При этом астрономы до сих пор не зафиксировали ни одной вспышки экстремального уровня X10 и выше.

Самой мощной в настоящее время остается вспышка класса X9, которая произошла 3 октября 2024 года. Богачев отметил, что отсутствие рекордных событий на фоне такого активного цикла может говорить о том, что пик пока не реализован полностью.

К тому же ученый напомнил об особенности предыдущих солнечных циклов XXI века. Он пояснил, что в 23-м и 24-м циклах самые сильные вспышки происходили не в момент максимума активности, а спустя два или три года после него. Аналогичный сценарий возможен и на этот раз.

Накануне, 27 декабря, на Солнце зафиксировали сильную вспышку.

