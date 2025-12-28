Солнце копит энергию: ученый предупредил о риске рекордных вспышек в 2026 году

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 47 0

Текущий цикл светила развивается с необычно высокой активностью.

Какой будет активность Солнца в 2026 году

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ИКИ РАН: сильнейшие вспышки на Солнце возможны в 2026 году

Вероятность мощных и даже рекордных вспышек на Солнце в ближайшее время остается высокой. Об этом рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. Его слова привело информагентство РИА Новости.

По оценке ученого, наиболее сильные вспышки могут произойти в 2026 году. Текущий солнечный цикл, по его данным, развивается с необычно высокой активностью. Так, амплитуда уже примерно в полтора раза превышает показатели предыдущего цикла. При этом астрономы до сих пор не зафиксировали ни одной вспышки экстремального уровня X10 и выше.

Самой мощной в настоящее время остается вспышка класса X9, которая произошла 3 октября 2024 года. Богачев отметил, что отсутствие рекордных событий на фоне такого активного цикла может говорить о том, что пик пока не реализован полностью.

К тому же ученый напомнил об особенности предыдущих солнечных циклов XXI века. Он пояснил, что в 23-м и 24-м циклах самые сильные вспышки происходили не в момент максимума активности, а спустя два или три года после него. Аналогичный сценарий возможен и на этот раз.

Накануне, 27 декабря, на Солнце зафиксировали сильную вспышку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, ожидаются ли магнитные бури 31 декабря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
«Победитель диктует условия»: в Германии усомнились в мирном плане Зеленского
7:38
Детские новогодние наборы в России подорожали в среднем до 454 рублей
7:16
Космическая «праздничная елка»: астрономы показали процесс рождения звезды
7:00
Деды Морозы на льду: парад новогодних волшебников со звездами «Елки-12» в Москве
6:49
Солнце копит энергию: ученый предупредил о риске рекордных вспышек в 2026 году
6:37
Рубль вошел в ТОП-5 доходных мировых активов на фоне дефицита бюджета Украины в $45 млрд

Сейчас читают

Деды Морозы на льду: парад новогодних волшебников со звездами «Елки-12» в Москве
Искалеченного львенка забрали у московского лакшери-блогера и передали в зоопарк
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео