Новогодние возмущения на Солнце: ожидаются ли магнитные бури 31 декабря

Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание.
Фото: 5-tv.ru
Магнитная буря ожидается 31 декабря
В канун Нового года, 31 декабря, ожидается магнитная буря. Об этом сообщили в пресс-службе Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики РАН.
Уточняется, что это будет неполноценная магнитная буря с «оранжевым» уровнем активности около четырех баллов. При этом повышенный геомагнитный фон может вызвать легкое недомогание у метеозависимых людей. К 1 января фон снова снизится до спокойного, зеленого уровня.
В субботу, 27 декабря, на Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря. Всплеск зафиксировали в восточной части небесного тела рано утром 27 декабря, его мощность составила около 50% от порога высшего балла X, достигнув максимума в 04:50.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число магнитных бурь в 2025 году побило десятилетний рекорд. За 358 дней с начала 2025 года магнитные бури зафиксировали в 69 случаях — в 2024 году их было 44. Текущий показатель сравним с рекордами 2015–2016 годов. При этом общее количество дней с максимальным индексом геомагнитных возмущений составило 164 — это на 75% больше, чем в прошлом году, и составляет максимум с 2005 года.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 27 дек
- Новогодние магнитные бури: на Солнце произошла мощнейшая за три недели вспышка
- 24 дек
- Число магнитных бурь в 2025 году побило десятилетний рекорд
- 23 дек
- Неполноценная буря: какой будет геомагнитная активность Земли 24 декабря
- 22 дек
- Метеозависимым приготовиться! Геомагнитный прогноз на 23 декабря
- 17 дек
- Ученые сообщили о неожиданном ускорении солнечного ветра
- 10 дек
- Покоя не будет? Насколько сильной ожидается магнитная буря 11 декабря
- 8 дек
- Солнце штормит: какой будет геомагнитная активность Земли 9 декабря
- 7 дек
- Мощная вспышка на Солнце: магнитные бури накроют Землю на предстоящей неделе
- 5 дек
- Грядет шторм? Ждать ли магнитную бурю 6 декабря
- 3 дек
- Сильнейшая активность: прогноз магнитной бури по часам на 4 декабря
93%
Нашли ошибку?