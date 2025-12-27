Новогодние возмущения на Солнце: ожидаются ли магнитные бури 31 декабря

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание.

Будут ли магнитные бури 31 декабря

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Магнитные бури

Магнитная буря ожидается 31 декабря

В канун Нового года, 31 декабря, ожидается магнитная буря. Об этом сообщили в пресс-службе Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики РАН.

Уточняется, что это будет неполноценная магнитная буря с «оранжевым» уровнем активности около четырех баллов. При этом повышенный геомагнитный фон может вызвать легкое недомогание у метеозависимых людей. К 1 января фон снова снизится до спокойного, зеленого уровня.

В субботу, 27 декабря, на Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря. Всплеск зафиксировали в восточной части небесного тела рано утром 27 декабря, его мощность составила около 50% от порога высшего балла X, достигнув максимума в 04:50.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число магнитных бурь в 2025 году побило десятилетний рекорд. За 358 дней с начала 2025 года магнитные бури зафиксировали в 69 случаях — в 2024 году их было 44. Текущий показатель сравним с рекордами 2015–2016 годов. При этом общее количество дней с максимальным индексом геомагнитных возмущений составило 164 — это на 75% больше, чем в прошлом году, и составляет максимум с 2005 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Магнитные бури
27 дек
Новогодние магнитные бури: на Солнце произошла мощнейшая за три недели вспышка
24 дек
Число магнитных бурь в 2025 году побило десятилетний рекорд
23 дек
Неполноценная буря: какой будет геомагнитная активность Земли 24 декабря
22 дек
Метеозависимым приготовиться! Геомагнитный прогноз на 23 декабря
17 дек
Ученые сообщили о неожиданном ускорении солнечного ветра
10 дек
Покоя не будет? Насколько сильной ожидается магнитная буря 11 декабря
8 дек
Солнце штормит: какой будет геомагнитная активность Земли 9 декабря
7 дек
Мощная вспышка на Солнце: магнитные бури накроют Землю на предстоящей неделе
5 дек
Грядет шторм? Ждать ли магнитную бурю 6 декабря
3 дек
Сильнейшая активность: прогноз магнитной бури по часам на 4 декабря
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Девы, вас ждет проверка на прочность: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

19:54
Силы ПВО уничтожили 111 дронов ВСУ над российскими регионами за три часа
19:36
Новогодние возмущения на Солнце: ожидаются ли магнитные бури 31 декабря
19:19
Число жертв израильской агрессии в Газе превысило 71 тысячу
19:00
Всем найдется место за столом? Список рождественских гостей короля Чарльза
18:38
В Италии подсчитали убытки из-за запрета экспорта унитазов в Россию
18:19
«Не имеете права сгущать краски»: Михаил Турецкий о конфликтах в коллективе

Сейчас читают

«За ней не угонишься»: как дочь Турецкого стремительно затмевает знаменитого отца
«Я пока что неуч»: Эмма Турецкая рассказала о своей жизни после отчисления из вуза
Не гости и не захватчики: ученый о том, каким будет первый контакт с пришельцами
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео