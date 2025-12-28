Выброс лавы произошел из вулкана Этна на Сицилии

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Департамент гражданской обороны в регионе объявил «желтый» уровень опасности.

Фото: EPA/ТАСС

В Италии, на острове Сицилия, была зафиксирована активность вулкана Этна, в нескольких населенных пунктах выпал пепел. Об этом сообщил портал Virgilio.

Согласно информации портала, в течение дня наблюдалось усиление вулканической активности, достигавшая пика в наиболее энергичные фазы, после чего интенсивность колебаний снижалась.

Уточняется, что во время пиковой активности из жерла вулкана началось фонтанирование лавы, которое достигло в высоту порядка 400 метров. При этом столб пепла поднимался на несколько километров, после чего ветром разносился на запад и юго-запад региона.

Департамент гражданской обороны объявил «желтый» уровень опасности.

«Введение желтого уровня опасности требует усиления научного мониторинга и обмена информацией между научным сообществом, региональными агентствами и национальной системой гражданской защиты», — уточняется в материале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6, которое зафиксировали сейсмостанцией «Южно-Сахалинск». Сейсмособытие произошло в 74 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 49 километров. Камчатка находится в зоне повышенной сейсмической активности, поскольку расположена вблизи стыка литосферных плит Тихоокеанской плиты и Северо-Американской плиты. Из-за этого регион подвержен частым землетрясениям различной магнитуды.

