На Камчатке произошло землетрясение магнитудой в 6 баллов

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Полуостров находится в зоне повышенной сейсмической активности.

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой в 6 балло

Фото: 5-tv.ru

Землетрясение на Камчатке

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6, которое зафиксировали сейсмостанцией «Южно-Сахалинск». Сейсмособытие произошло в 74 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 49 км. Сообщений о разрушениях или пострадавших пока нет.

Камчатка находится в зоне повышенной сейсмической активности, поскольку расположена вблизи стыка литосферных плит Тихоокеанской плиты и Северо-Американской плиты. Из-за этого регион подвержен частым землетрясениям различной магнитуды.

Ежегодно на полуострове фиксируют большое количество подземных толчков, большинство из которых имеют низкую интенсивность и практически незаметны для местных жителей. Землетрясения средней магнитуды наблюдаются несколько раз в год, сильной мощности (более сми баллов) — реже, примерно каждые несколько лет.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 8 декабря на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр сейсмособытия был расположен на глубине 50 километров у восточного побережья префектуры Амори.

В тот же день в Анталье произошло землетрясение магнитудой 5,4. Колебания ощущались также и в соседних районах.

Днем ранее на Аляске зафиксировали землетрясение магнитудой 7. Первоначально эпицентр располагался на юге канадской территории Юкон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Землетрясение на Камчатке
15 нояб
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
11 окт
Ученые отметили экстремально высокую сейсмическую активность на Камчатке
4 окт
Снова трясет: на Камчатке за 2,5 часа зафиксировали 14 афтершоков
28 сент
За сутки на Камчатке зафиксировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1
18 сент
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,2
15 сент
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8
14 сент
На Камчатке сейсмологи зафиксировали более 60 афтершоков магнитудой до 7,4
14 сент
Камчатка без паники: землетрясение не остановило голосование во время выборов
13 сент
На Камчатке объявили угрозу цунами после землетрясения
13 сент
На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков
