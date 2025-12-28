Почти 600 человек были эвакуированы из Красноярской филармонии из-за задымления
В их числе дети.
Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В результате сильного задымления из здания Красноярской филармонии, расположенной на проспекте Мира были эвакуированы 600 человек, среди которых 300 детей. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по региону.
«Поступило сообщение о задымлении на первом этаже в г. Красноярске на проспекте Мира в здании Филармонии», — сказано в публикации.
Как уточнила пресс-служба ведомства, сотрудники и гости культурного учреждения не пострадали. После звонка в службу спасения на место происшествия немедленно выехали 27 единиц спецтехники, работали 89 специалистов экстренных служб.
По предварительным данным, причина происшествия — короткое замыкание электрокабеля без последующего горения. Детали инцидента выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Иркутской области двухлетний малыш поджег матрас зажигалкой и погиб. Когда начался пожар, мальчик спрятался и не смог покинуть дом. Его двум братьям и сестре удалось покинуть жилье.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?