Почти 600 человек были эвакуированы из Красноярской филармонии из-за задымления

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 47 0

В их числе дети.

Почему в Красноярской филармонии произошло задымление

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

В результате сильного задымления из здания Красноярской филармонии, расположенной на проспекте Мира были эвакуированы 600 человек, среди которых 300 детей. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по региону.

«Поступило сообщение о задымлении на первом этаже в г. Красноярске на проспекте Мира в здании Филармонии», — сказано в публикации.

Как уточнила пресс-служба ведомства, сотрудники и гости культурного учреждения не пострадали. После звонка в службу спасения на место происшествия немедленно выехали 27 единиц спецтехники, работали 89 специалистов экстренных служб.

По предварительным данным, причина происшествия — короткое замыкание электрокабеля без последующего горения. Детали инцидента выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Иркутской области двухлетний малыш поджег матрас зажигалкой и погиб. Когда начался пожар, мальчик спрятался и не смог покинуть дом. Его двум братьям и сестре удалось покинуть жилье.

Почти 600 человек были эвакуированы из Красноярской филармонии из-за задымления
