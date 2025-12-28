«Россети» повысили надежность электроснабжения космодрома Восточный

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 23 0

Инфраструктуру космодрома подключили к крупнейшей региональной подстанции 500 кВ «Амурская»

Фото: Пресс-служба ПАО "Россети"

«Россети» завершили работы по подключению энергетической инфраструктуры космодрома Восточный к крупнейшей на Дальнем Востоке подстанции 500 кВ «Амурская».

Благодаря этому объекты космической инфраструктуры смогут получать энергию от двух независимых источников, что позволяет гарантировать первую категорию надежности электроснабжения, подчеркнули в компании.

На подстанции 500 кВ «Амурская» была смонтирована новая ячейка на открытом распределительном устройстве 220 кВ. От нее построили линию электропередачи протяженностью более 58 км до главной понизительной подстанции (ГПП) космического комплекса, рассказали в «Россетях».

В торжественной церемонии, посвященной реализации проекта, участвовали губернатор Амурской области Василий Орлов, глава Группы «Россети» Андрей Рюмин и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Космодром Восточный — важнейший стратегический объект, который строится в Амурской области по поручению президента России Владимира Путина, подчеркнул глава региона.

«Обеспечение его надежным электроснабжением — приоритет. (…) Это важный шаг, который обеспечил надежное энергоснабжение не только Восточного, но и Циолковского», — отметил Орлов.

Глава «Россетей» напомнил, что «Амурская» играет большую роль в развитии региона.

«Эта подстанция является частью энергомоста, который связывает Амурскую область с соседними регионами и Китаем, участвует в выдаче мощности Бурейской и Зейской ГЭС, питает Транссиб, экспортные трубопроводы. А теперь она решает еще одну приоритетную задачу: обеспечивает максимальную категорию надежности электроснабжения объекта национального значения — космодрома Восточный», — сказал Рюмин.

Создание устойчивой системы энергоснабжения Восточного — значимое событие для ракетно-космической отрасли, отметил в свою очередь Баканов. «Завершение второго этапа проекта существенно повышает надежность и безопасность функционирования важнейших инфраструктурных объектов, гарантирует непрерывность их работы даже в экстремальных обстоятельствах», — рассказал он.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Удача будет на стороне Скорпиона: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

16:00
Гормональный удар: как новогодние застолья подрывают здоровье
15:39
Упала в реку: пираньи растерзали двухлетнюю девочку
15:35
«Россети» повысили надежность электроснабжения космодрома Восточный
15:19
Целая вечность: почему во время занятий спортом время идет медленнее
15:00
Расслабляет и не раздражает: назван оптимальный интервал мигания гирлянды
14:43
Чем заняться на праздниках: фестиваль «Усадьбы Москвы» подготовил зимние маршруты по историческим особнякам

Сейчас читают

Расслабляет и не раздражает: назван оптимальный интервал мигания гирлянды
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Проклятая красота Брижит Бардо: как актриса стала мировым секс-символом, но так и не обрела личное счастье
Умерла Брижит Бардо — чем запомнилась французская кинозвезда 1950-х

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео