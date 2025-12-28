Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный со спутниками «Аист-2Т»

Ракета-носитель «Союз-2.1б» 28 декабря стартовала с космодрома Восточный с космическими аппаратами «Аист-2Т» и 50 попутными спутниками различного назначения. Об этом сообщает Роскосмос.

В госкорпорации подтвердили, что запуск прошел в штатном режиме.

«Ракета „Союз-2.1б“ с аппаратами „Аист-2Т“ и иными спутниками различного назначения стартовала с космодрома Восточный», — говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Пуск ракеты был осуществлен в 16:18 по московскому времени. После отделения от третьей ступени разгонный блок «Фрегат» практически сразу должен запустить свою двигательную установку для дальнейшего выведения полезной нагрузки на расчетные орбиты.

Согласно информации Роскосмоса, спутники «Аист-2Т» будут выведены на орбиту спустя 1 час 4 минуты 18 секунд после старта ракеты-носителя. Вместе с ними на орбиту отправятся 50 попутных аппаратов различного назначения.

Ранее, 20 августа, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с биологическим спутником «Бион-М» № 2. Аппарат доставил на орбиту растения и микроорганизмы для проведения научных исследований. В сентябре спутник вернулся на Землю и приземлился в Оренбургской области, при этом сообщалось о гибели части лабораторных животных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.