Российские FPV-дроны уничтожили гаубицу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Цель была обнаружена во время воздушной разведки.
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские FPV-дроны уничтожили САУ «Богдана» ВСУ
Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана» Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе воздушной разведки расчет БПЛА обнаружил замаскированную огневую позицию вражеской САУ, а также технику, использовавшуюся для снабжения боевиков ВСУ.
Координаты целей были переданы мобильным группам операторов ударных FPV-дронов. Для скрытного выхода на рубеж атаки военнослужащие преодолели часть маршрута на мотоциклах, а затем продолжили движение пешком.
Подобравшись на минимальное расстояние, операторы нанесли точечные удары FPV-дронами по выявленным целям. В результате были уничтожены САУ «Богдана», грузовой автомобиль и транспорт обеспечения ВСУ. Также была ликвидирована живая сила противника, находившаяся на позициях и в технике.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
