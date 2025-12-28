Спутники «Аист-2Т» успешно доставлены на целевую орбиту

Лилия Килячкова
Пуск ракеты состоялся в 16:18 по московскому времени с космодрома Восточный.

Спутники Аист-2Т доставлены на целевую орбиту

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Космические аппараты «Аист-2Т», запущенные с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б», успешно доставлены на заданную орбиту. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации Роскосмос в Telegram-канале.

«Аппараты «Аист-2Т», запущенные с Восточного, доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока «Фрегат», — говорится в сообщении.

При этом разгонный блок все еще продолжает выводить на целевые орбиты 50 малых спутников.

В воскресенье, 28 декабря, ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный с космическими аппаратами «Аист-2Т» и 50 попутными спутниками различного назначения. Пуск ракеты был осуществлен в 16:18 по московскому времени. В госкорпорации подтвердили, что запуск прошел в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 20 августа, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с биологическим спутником «Бион-М» № 2. Аппарат доставил на орбиту растения и микроорганизмы для проведения научных исследований. В сентябре спутник вернулся на Землю и приземлился в Оренбургской области, при этом сообщалось о гибели части лабораторных животных.

