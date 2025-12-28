«Сила, молодость и бесконечный талант»: Авербух о возвращении Валиевой в спорт

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 2 434 0

Фигуристка экономит силы и пропустила ледовое шоу.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Илья Авербух: у Валиевой есть все, чтобы вернуться в большой спорт

Премьера ледового шоу Ильи Авербуха «Аллилуйя любви» 28 декабря прошла без участия фигуристки Камилы Валиевой. Она готовится к возвращению в большой спорт. Об этом 5-tv.ru заявил фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух.

«Сейчас действительно Камила старается экономить силы. Она хочет вернуться в спорт, и мы всесторонне ее в этом поддерживаем», — сказал Авербух.

Авербух подчеркнул, что, несмотря на сложность работы с Камилой, он всегда рад ее выступлениям и видит в ней огромный талант. Он отметил, что возвращение Валиевой должно быть полноценным, с участием в турнирах и постепенным прохождением всех этапов спортивной дороги, а не обязательно сразу с победами. Фигуристка располагает всем необходимым для этого: молодостью, силами, бесконечным талантом и поддержкой тренерского коллектива.

Илья Авербух добавил, что всенародная любовь и поддержка будут важны для Валиевой, и подчеркнул, что ее возвращение на лед станет значимым событием как для нее самой, так и для страны.

Фигуристку Камилу Валиеву отстранили от соревнований на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS). Помимо дисквалификации, она также потеряла золотые медали, завоеванные на международных соревнованиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Удача будет на стороне Скорпиона: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

22:00
Трамп подтвердил нацеленность России на урегулирование украинского конфликта
21:45
Путин поддержал инициативу Трампа о продолжении работы двусторонних групп
21:40
Зеленский прибыл в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго
21:30
Трамп назвал украинский кризис самым трудным вопросом для себя
21:15
В США не ожидают существенных итогов от встречи Трампа с Зеленским
20:58
«Сила, молодость и бесконечный талант»: Авербух о возвращении Валиевой в спорт

Сейчас читают

«Сила, молодость и бесконечный талант»: Авербух о возвращении Валиевой в спорт
Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
Перевернула мир, стала иконой стиля и бросила кино в 38 лет: лучшие роли Брижит Бардо
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео