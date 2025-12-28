«Сила, молодость и бесконечный талант»: Авербух о возвращении Валиевой в спорт

Илья Авербух: у Валиевой есть все, чтобы вернуться в большой спорт

Премьера ледового шоу Ильи Авербуха «Аллилуйя любви» 28 декабря прошла без участия фигуристки Камилы Валиевой. Она готовится к возвращению в большой спорт. Об этом 5-tv.ru заявил фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух.

«Сейчас действительно Камила старается экономить силы. Она хочет вернуться в спорт, и мы всесторонне ее в этом поддерживаем», — сказал Авербух.

Авербух подчеркнул, что, несмотря на сложность работы с Камилой, он всегда рад ее выступлениям и видит в ней огромный талант. Он отметил, что возвращение Валиевой должно быть полноценным, с участием в турнирах и постепенным прохождением всех этапов спортивной дороги, а не обязательно сразу с победами. Фигуристка располагает всем необходимым для этого: молодостью, силами, бесконечным талантом и поддержкой тренерского коллектива.

Илья Авербух добавил, что всенародная любовь и поддержка будут важны для Валиевой, и подчеркнул, что ее возвращение на лед станет значимым событием как для нее самой, так и для страны.

Фигуристку Камилу Валиеву отстранили от соревнований на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS). Помимо дисквалификации, она также потеряла золотые медали, завоеванные на международных соревнованиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.