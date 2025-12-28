Трамп подтвердил нацеленность России на урегулирование украинского конфликта

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 46 0

Американский лидер назвал переговоры с Путиным продуктивными на фоне встречи с Зеленским.

Трамп подтвердил нацеленность РФ на урегулирование конфликта

Фото: www.globallookpress.com/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп: Россия готова к соглашениям по Украине

Россия серьезно настроена на поиск договоренностей по Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Да. Я думаю (они настроены серьезно. — Прим. ред.)», — заявил американский лидер журналистам перед переговорами.

Трамп подчеркнул, что урегулирование конфликта оказалось непростым, но опроверг предположения о том, что Москва не готова к миру, отметив при этом удары украинских войск по территории России.

В тот же день глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев охарактеризовал диалог Путина и Трампа как «ключевой». Сам Трамп назвал беседу с российским президентом конструктивной и продуктивной.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков после переговоров отметил, что Москва и Вашингтон придерживаются близких позиций по предложенному европейцами варианту урегулирования, который, по мнению сторон, лишь откладывает решение кризиса.

Также стало известно, что Зеленский на встрече с Трампом планирует убедить американского лидера оказать давление на Россию для урегулирования конфликта и вновь призвал европейских партнеров обеспечить стабильное финансирование вооруженных сил Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Удача будет на стороне Скорпиона: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

23:40
Ударный беспилотник повредил жилые дома в Пролетарском районе Донецка
23:20
Поклонники Брижит Бардо несут цветы к ее вилле в Сен-Тропе
22:55
Опять без костюма: Зеленский отказался от строгого дресс-кода на встрече с Трампом
22:35
Зеленский допустил обсуждение территориальных уступок на встрече с Трампом
22:11
Трамп попросил журналистов покинуть переговоры с Зеленским
22:00
Трамп подтвердил нацеленность России на урегулирование украинского конфликта

Сейчас читают

Зеленский прибыл в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго
«Сила, молодость и бесконечный талант»: Авербух о возвращении Валиевой в спорт
Перевернула мир, стала иконой стиля и бросила кино в 38 лет: лучшие роли Брижит Бардо
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео