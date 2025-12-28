Трамп подтвердил нацеленность России на урегулирование украинского конфликта

Трамп: Россия готова к соглашениям по Украине

Россия серьезно настроена на поиск договоренностей по Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Да. Я думаю (они настроены серьезно. — Прим. ред.)», — заявил американский лидер журналистам перед переговорами.

Трамп подчеркнул, что урегулирование конфликта оказалось непростым, но опроверг предположения о том, что Москва не готова к миру, отметив при этом удары украинских войск по территории России.

В тот же день глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев охарактеризовал диалог Путина и Трампа как «ключевой». Сам Трамп назвал беседу с российским президентом конструктивной и продуктивной.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков после переговоров отметил, что Москва и Вашингтон придерживаются близких позиций по предложенному европейцами варианту урегулирования, который, по мнению сторон, лишь откладывает решение кризиса.

Также стало известно, что Зеленский на встрече с Трампом планирует убедить американского лидера оказать давление на Россию для урегулирования конфликта и вновь призвал европейских партнеров обеспечить стабильное финансирование вооруженных сил Украины.

