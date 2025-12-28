Поклонники Брижит Бардо несут цветы к ее вилле в Сен-Тропе

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 550 0

Территория возле дома актрисы оцеплена жандармерией после сообщений о ее смерти.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поклонники французской актрисы и зоозащитницы Брижит Бардо 28 декабря начали приносить цветы к ее вилле «Ла-Мадраг», расположенной в окрестностях Сен-Тропе на юге Франции. Въезд на территорию резиденции оцеплен жандармерией. Об этом сообщает BFMTV.

Корреспондент телеканала в прямом эфире показала букеты цветов и портреты актрисы, которые люди оставляют у заграждений возле входа на виллу. В мэрии Сен-Тропе подчеркнули, что Брижит Бардо «оставила заметный след в истории города» и внесла значительный вклад в его мировую известность.

В администрации коммуны напомнили, что более 50 лет назад актриса приняла решение поселиться в Сен-Тропе, чтобы полностью посвятить себя защите животных. В заявлении мэрии отмечается, что деятельность Брижит Бардо в этом направлении продолжится благодаря Фонду Брижит Бардо, а память о ней будет сохранена.

Ранее, 28 декабря, стало известно о смерти Брижит Бардо на 92-м году жизни. Актриса родилась в Париже, завершила кинокарьеру в возрасте 38 лет, снявшись в 48 фильмах, после чего полностью сосредоточилась на зоозащитной деятельности.

Сен-Тропе, где находилась вилла актрисы, на протяжении десятилетий оставался местом, тесно связанным с ее именем и общественной деятельностью, что нашло отражение в реакции местных жителей и поклонников со всего мира.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Удача будет на стороне Скорпиона: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

23:40
Ударный беспилотник повредил жилые дома в Пролетарском районе Донецка
23:20
Поклонники Брижит Бардо несут цветы к ее вилле в Сен-Тропе
22:55
Опять без костюма: Зеленский отказался от строгого дресс-кода на встрече с Трампом
22:35
Зеленский допустил обсуждение территориальных уступок на встрече с Трампом
22:11
Трамп попросил журналистов покинуть переговоры с Зеленским
22:00
Трамп подтвердил нацеленность России на урегулирование украинского конфликта

Сейчас читают

Зеленский прибыл в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго
«Сила, молодость и бесконечный талант»: Авербух о возвращении Валиевой в спорт
Перевернула мир, стала иконой стиля и бросила кино в 38 лет: лучшие роли Брижит Бардо
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео