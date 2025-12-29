Врач объяснил, можно ли заболеть, выпив холодный алкоголь

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Эксперт утверждает, что риск простуды создает не состав напитка, а его температура.

Можно ли заболеть от холодного алкоголя

Фото: 5-tv.ru

Фармаколог Кондрахин: холодный алкоголь ослабляет местный иммунитет в горле

Употребление любых холодных напитков, включая алкоголь, может спровоцировать простуду или ангину. Об этом в эксклюзивном комментарии для Life.ru заявил кандидат медицинских наук, фармаколог Андрей Кондрахин.

«Конечно, можно заболеть, выпивая холодные напитки. Это не зависит от того, были ли эти напитки алкогольными — водка, шампанское, коктейли. Вопрос не в этом», — пояснил специалист.

По его словам, ключевой фактор — это температура. Когда холодная жидкость попадает в организм, слизистая тратит ресурсы на ее согревание.

«Чем больше мы пьем холодного, тем быстрее снижается местный иммунитет. Это приводит к его ослаблению, и появляются возможности для микроорганизмов», — добавил Кондрахин.

Эксперт подробно описал механизм: холод вызывает резкий спазм сосудов в горле, кровоток нарушается, и защитные силы на этом участке ослабевают.

Затем следует компенсаторное расширение сосудов, что дополнительно раздражает слизистую. Если организм не привык к такой нагрузке, это может закончиться воспалением.

«Если это происходит впервые или, скажем, на вечеринке, то да, это действительно может закончиться ангиной», — предупредил фармаколог.

