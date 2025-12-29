Женщина оказалась на грани жизни и смерти и увидела будущие катастрофы
Этот опыт заставил ее иначе взглянуть на происходящее в мире.
Фото: 5-tv.ru
Жительница Канады оказалась на грани смерти из-за легочной эмболии и, как утверждает, увидела картины будущего с гражданскими войнами и голодом. Об этом пишет Daily Star.
Хизер Мэй из Ванкувера попала в больницу после того, как у нее оторвался тромб. По словам женщины, по дороге в клинику в машине скорой помощи ее сознание погрузилось в полную темноту.
«Назовите это бездной или пустотой, потому что я не знаю, как это описать. Но там было очень комфортно, несмотря на полную темноту», — вспоминает она.
Мэй рассказала, что пространство казалось безграничным, а сама она будто плыла по озеру в полном одиночестве. Затем женщина увидела небольшую точку света и почувствовала, как ее затягивает в своеобразный тоннель. После этого, по ее словам, перед ней появились около ста человек — все они оказались ее умершими родственниками.
От них Мэй получила некий золотой шар, внутри которого, как утверждает канадка, ей открылись тревожные картины будущего.
«Множество гражданских войн… Много голода», — описала женщина свое видение.
По ее словам, люди из этого видения стремились быть услышанными и добивались равенства. Вскоре после этого Мэй пришла в сознание.
С тех пор женщина считает, что человечеству необходимо положить конец конфликтам между культурами и стремиться к общей цели, чтобы избежать мрачного будущего, которое ей якобы удалось увидеть.
