Покрылись плесенью: недобросовестный застройщик в Ленобласти оставил несколько семей без домов

Не могут дождаться заветных квадратных метров десятки жертв недобросовестного застройщика в Ленинградской области. Люди годами пытаются добиться справедливости. За это время дома стали просто непригодными для жизни, они уже покрылись мхом и плесенью. В деталях этой истории разбиралась корреспондент «Известий» Елизавета Ченцова.

Мох на досках, шаткий фундамент и потерянные миллионы. Мечта о жизни в загородном доме превратилась в страшный сон из-за недобросовестного застройщика. Андрей Мегедин взял деньги за свою работу, но возвел только деревянный каркас, фундамент и прекратил строительство. Дома нет, а вот ипотеку банку супругам пришлось выплатить.

«Фундамент был поставлен, каркас начал возводиться зимой 2024 года. Начал и закончил. То есть общее время строительства каркаса составило, наверное, месяц всего лишь», — рассказала пострадавшая Алена Фютик.

Договориться мирно с застройщиком у супругов не получилось. Они подали в суд. Процесс длился год. Как выяснили журналисты, ни на одно из заседаний Мегедин не явился. Юрий и Алена дело выиграли, но своих денег так и не получили. Вместе еще с тремя обманутыми семьями, супруги направили коллективное обращение в МВД по факту мошенничества, прокуратура его удовлетворила.

Каркас наклонился в сторону дороги. А крыша дома держится буквально на одной доске, где уже начала появляться плесень. За недострой семья отдала около пяти миллионов рублей и теперь им придется заплатить 400 тысяч дополнительно, чтобы его снести.

Как стало известно, владельцами недостроев стали люди по всей Ленинградской области. Мария Костюк выбрала участок для строительства в Плодовском сельском поселении. Строительную компанию Никиты Баранова женщина нашла в интернете.

«После выплаты еще каких-то определенных средств он просто пропал. Он перестал выходить на связь. А когда все-таки я могла до него дозвониться, он все время переносил строительство еще на месяц. Каждый раз он переносил на месяц, на месяц. Извините, Мария, но мы достроить не можем, чуть-чуть попозже», — рассказала пострадавшая Мария Костюк.

Мария обратилась в суд. Вместе с журналистами и другими обманутыми она решила навестить производство Баранова. Но приезд съемочной группы его ничуть не смутил.

«Отсутствие заказов, отсутствие такого числа работы, как раньше, уже невозможно было содержать полноценно компанию. И в конечном итоге все разбежались, я остался один, ну и по мере своих возможностей достраиваю объекты, доделываю», — рассказал предприниматель Никита Баранов.

Правда ли это — будут выяснять следователи. Но в подобных ситуациях, юристы советуют добиться возбуждения уголовного дела или банкротства предпринимателя, подав заявление в Арбитражный суд.

«Количество желающих получить свои деньги назад достаточно большое. И далеко не факт, что банкротная процедура, которая продлится не менее года, приведет к тому, что все получат свои деньги», — отметил адвокат Илья Пакконен.

В случаях с Юрием Ефимовым и Марией Костюк процессы продолжаются. Семьи надеются на возврат денег, но уже понимают: даже если вину застройщиков докажут, строительство дома придется начинать с чистого листа.

