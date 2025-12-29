Ссора закончилась огнем: в Люберцах женщина заживо сожгла троих знакомых

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Причина трагедии — конфликт из-за жилья.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В подмосковных Люберцах местная жительница заживо сожгла троих человек в общежитии, где снимала комнату. О случившемся сообщил Telegram-канал регионального главного следственного управления Следственного комитета.

По данным следствия, трагедия произошла в одном из городских общежитий. Подозреваемая, 39-летняя женщина, арендовала там комнату и в день преступления поссорилась с владельцем жилья и двумя его знакомыми. После конфликта, как полагают следователи, она решила расправиться со всеми тремя.

Женщина вышла из здания, зашла в ближайший магазин и приобрела бытовое средство в канистре. Позже она залила емкость бензином и вернулась в общежитие. В комнате подозреваемая облила горючим постельное белье и подожгла его.

После этого она покинула помещение и заперла дверь снаружи на ключ, лишив находившихся внутри людей возможности выбраться. В результате пожара хозяин комнаты и двое его знакомых погибли.

Подозреваемую задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об убийстве трех человек, совершенном общеопасным способом. В ближайшее время суду предстоит избрать ей меру пресечения. По делу назначены необходимые экспертизы, следственные действия продолжаются.

