«Нуждаются в помощи»: председатель ЛДПР объявил акцию в поддержку пожилых людей

Александра Якимчук
Политик призвал всех неравнодушных присоединиться и делать добрые дела.

Председатель ЛДПР Слуцкий объявил акцию в поддержку пожилых людей

Стартовала акция «ЛДПР помогает», цель которой — поддержать одиноких пожилых людей по всей стране. Об этом рассказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Политик дал старт акции и призвал всех однопартийцев и просто неравнодушных людей присоединится.

«ЛДПР объявляет свой проект помощи ветеранам, помощи людям старшего возраста, помощи тем, кто вырастил нас, благодаря кому мы пришли в этот мир, а сейчас тем, кто оказался по-настоящему брошенными», — отметил Слуцкий.

Он подчеркнул, что эта работа должна проводиться не только в преддверии Нового года, а каждый день по всей России.

На призыв Слуцкого уже откликнулись в нескольких регионах. А сам председатель партии посетил 84-летнюю пенсионерку, ветерана труда Нину Толину, которая живет с дочерью-инвалидом в Химках. Он подарил ей новый раскладной диван и люстру, а также новогодние украшения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские ученые придумали способ защитить пенсионеров от мошенников.

