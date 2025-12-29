«Выглядит измотанным»: почему Зеленский отменил пресс-конференцию после встречи с Трампом

Прошедшие накануне переговоры США и Украины не привели к прорыву. Сам президент США Дональд Трамп встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским назвал продуктивной, но признался, что по ключевым вопросам достигнуть соглашения не удалось. Киев и его покровители некоторые пункты плана по урегулированию конфликта отвергают, вновь затягивая процесс.

А вот между Москвой и Вашингтоном установилось взаимопонимание. В Белом доме понимают позицию России и видят стремление к миру. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок продолжит.

Трамп говорит — Зеленский опускает глаза, чешется или потирает бороду. Трамп говорит, Зеленкий перекладывает блокноты, оглядывается по сторонам. На этой пресс-конференции он в основном молчал и слушал. Не забывая иногда благодарить Трампа.

Конечно, Зеленский сделал выводы. Теперь он ловит малейшие оттенки настроения президента США. Тот поправляет костюм — и этот следом сразу хватается за пуговицу. Улыбается, соглашается. Слушает, как Трамп поддерживает российскую позицию.

«Это не прекращение огня. Президент Путин считает, что, без соглашения это бессмысленно, они воюют, чтобы остановить конфликт окончательно, и он не хочет оказаться в ситуации, если им придется начать снова, что вполне возможно. Я понимаю эту позицию», — заявил президент США Дональд Трамп.

Правда, на словах «Россия», «Путин» его все еще серьезно корежит. От таких слов ему чуть ли не плохо физически. Но терпит. Главная цель Зеленского — уклониться от сделки и с ролью уклониста пока справляется. Американцы заметили.

«Мне показалось, что Зеленский выглядел раздраженным, даже измотанным. Он не может ничего сказать. Интересно, что изначально планировалась его пресс-конференция, и нас туда пригласили, но потом ее отменили», — отметил корреспондент Sky News Марк Стоун.

Три часа за закрытыми дверями в резиденции Мар-а-Лаго. Прессу попросили подождать снаружи.

Никто не знает, что пришлось выслушать делегации Украины и что они ответили. Но Трамп выглядел уверенно, шутил, называл разговор великолепным. И после пресс-конференции весело то ли похлопал, то ли толкнул Зеленского.

В Киеве признались, что в их провале опять виновата Россия. Именно после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп, якобы, стал сложным переговорщиком.

«Это звучит немного странно, но я объяснял Зеленскому, что президент Путин очень великодушно относится к успеху Украины, в том числе когда поставлял энергию, электроэнергию и другие товары по очень низким ценам», — напомнил Трамп.

FT считает, что после этих слов Зеленский вынужден делать вид, что открыт ко всем предложениям. На деле — по-прежнему пытается затянуть переговорный процесс. Хотя про спорные территории, требование двухмесячного перемирия и возврата Запорожской АЭС Киев уже не кричит.

«Это одна из тем, которую я обсуждал с президентом Путиным. Речь идет об атомной электростанции, которая, вероятно, является самой большой в мире. Можете в это поверить? И президент Путин работает с Украиной над ее открытием. В этом смысле он очень хорош. Он хочет, чтобы ее открыли. И он не обстреливал ее ракетами, вообще ничем не обстреливал. Это большая опасность для всех», — отметил американский президент.

Трамп стал заметно спокойнее в своем стремлении всех помирить. Уже не обозначает сроки.

«У меня нет дедлайнов. Мой дедлайн — прекратить войну. У нас нет дедлайнов, правда?» — обратился Трамп к Зеленскому.

Все чаще публично говорит об обоснованности требований российской стороны. Но все прекрасно помнит. Эту встречу во Флориде он тут же сравнил со скандальным эпизодом в Вашингтоне.

Решение украинского кризиса не отменяется, но переносится. Пока что на недели, за которые положение Украины может еще серьезнее ухудшится.

