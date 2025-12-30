Цифровой детокс: интернет могут ограничить в новогоднюю ночь из-за угроз БПЛА

Дарья Корзина
Дарья Корзина

По мнению депутата Свинцова, такие меры могут иметь положительный эффект.

Как будет работать интернет в новогоднюю ночь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Штукина

Мобильный интернет могут ограничить в новогоднюю ночь из-за угроз БПЛА

Временные ограничения мобильного интернета в российских регионах могут вводить в новогоднюю ночь, а также в любое другое время, если поступят сведения о возможных атаках дронов. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

«Именно мобильный интернет — да, могут отключать, для того чтобы обеспечить безопасность наших граждан, чтобы они смогли спокойно выходить на улицы, праздновать Новый год или другие праздники», — заявил депутат в беседе с агентством ТАСС.

Решения о введении ограничений принимают региональные власти на основе данных Министерства обороны о рисках ударов беспилотников.

По словам парламентария, такие меры могут иметь и положительный эффект, давая людям возможность «отдохнуть от бесконечного просмотра ненужных роликов». Главная цель ограничений — защита граждан, а не создание неудобств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как новогодние застолья подрывают здоровье.

Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

