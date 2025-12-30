Цифровой детокс: интернет могут ограничить в новогоднюю ночь из-за угроз БПЛА

По мнению депутата Свинцова, такие меры могут иметь положительный эффект.
Мобильный интернет могут ограничить в новогоднюю ночь из-за угроз БПЛА
Временные ограничения мобильного интернета в российских регионах могут вводить в новогоднюю ночь, а также в любое другое время, если поступят сведения о возможных атаках дронов. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
«Именно мобильный интернет — да, могут отключать, для того чтобы обеспечить безопасность наших граждан, чтобы они смогли спокойно выходить на улицы, праздновать Новый год или другие праздники», — заявил депутат в беседе с агентством ТАСС.
Решения о введении ограничений принимают региональные власти на основе данных Министерства обороны о рисках ударов беспилотников.
По словам парламентария, такие меры могут иметь и положительный эффект, давая людям возможность «отдохнуть от бесконечного просмотра ненужных роликов». Главная цель ограничений — защита граждан, а не создание неудобств.
