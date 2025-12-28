Гормональный удар: как новогодние застолья подрывают здоровье

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

Сочетание алкоголя и жирных блюд приводит к печальным последствиям.

Как новогодние застолья влияют на здоровье

Фото: 5-tv.ru

Традиционные новогодние застолья могут подорвать гормональный фон

Традиционные новогодние застолья плохо влияют на гормональный фон. Врач консультативно-диагностического отделения НКЦ № 1 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Елена Дымура рассказала Life.ru, что такие пиршества приводят организм в состояние «гормональных качелей», которые являются огромным стрессом для эндокринной системы.

В перспективе излишне обильное застолье может привести к перепадам настроения и проблемам со здоровьем, отметила эндокринолог. Оливье и игристое вино воспринимаются нашим телом, как сложное сочетание углеводов, белков и жиров, что поначалу дает повышение уровня серотонина и глюкозы. Алкоголь же стимулирует дофаминовые рецепторы, вызывает релаксацию и снижает тревогу, однако затем приводит к гипогликемии и разрушает серотонин.

Эти колебания в сочетании с новогодним недосыпом приводят к выделению кортизола, известного, как гормон стресса. Он, в свою очередь, повышает уровень сахара в крови, создается замкнутый круг. Все это в конечном счете выражается в наборе веса и нарушениях сна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как проявляется повышенный уровень кортизола.

Удача будет на стороне Скорпиона: подробный гороскоп на 2026 год

