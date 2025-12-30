Дорого обойдется: чем чреваты хакерские атаки на электромобили?

Кибератака на электромобиль через зарядку чревата дорогим ремонтом

Кибератака на электромобили с помощью зарядной станции или кабеля питания грозит вылиться в дорогостоящий ремонт, в частности замену блока управления батареей (BMS). Об этом изданию Газета.ру рассказал руководитель кибербезопасности транспортных средств Владимир Педанов.

По словам эксперта, в общественных точках зарядный кабель наиболее легко модифицировать вредоносными компонентами. Поэтому владельцам современных электромобилей следует пользоваться только проверенными зарядными сетями. Лучший вариант — заряжать автомобиль дома, при этом внимательно отслеживать поведение машины во время и после подключения к сети.

Педанов отметил, что угон автомобиля через зарядную станцию маловероятен, однако хакерская атака может привести в СТО для замены блока управления батареей.

При этом цифровая грамотность владельцев электромобилей существенно возросла. Россияне в отсутствии необходимости Wi-Fi стали чаще его отключать, а также реже пренебрегать обновлениями ПО.

По прогнозам специалиста, в 2026 году из-за развития новых методов кибератак значительно возрастет число нападений не только на электромобили, но и на инфраструктуру для их зарядки.

