Дорого обойдется: чем чреваты хакерские атаки на электромобили?

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 23 0

В 2026 году прогнозируется рост нападений на авто и зарядные станции для них.

Последствия от хакерских атак на электромобили

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кибератака на электромобиль через зарядку чревата дорогим ремонтом

Кибератака на электромобили с помощью зарядной станции или кабеля питания грозит вылиться в дорогостоящий ремонт, в частности замену блока управления батареей (BMS). Об этом изданию Газета.ру рассказал руководитель кибербезопасности транспортных средств Владимир Педанов.

По словам эксперта, в общественных точках зарядный кабель наиболее легко модифицировать вредоносными компонентами. Поэтому владельцам современных электромобилей следует пользоваться только проверенными зарядными сетями. Лучший вариант — заряжать автомобиль дома, при этом внимательно отслеживать поведение машины во время и после подключения к сети.

Педанов отметил, что угон автомобиля через зарядную станцию маловероятен, однако хакерская атака может привести в СТО для замены блока управления батареей.

При этом цифровая грамотность владельцев электромобилей существенно возросла. Россияне в отсутствии необходимости Wi-Fi стали чаще его отключать, а также реже пренебрегать обновлениями ПО.

По прогнозам специалиста, в 2026 году из-за развития новых методов кибератак значительно возрастет число нападений не только на электромобили, но и на инфраструктуру для их зарядки.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, число кибератак через умные гаджеты на рабочих местах выросло на 124%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.45
-0.24 91.48
0.27
Козероги найдут точку опоры: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

3:05
Дорого обойдется: чем чреваты хакерские атаки на электромобили?
2:46
Зеленский рассказал, когда уйдет из власти
2:36
Галузин сообщил о возвращении в Россию около 2,3 тысячи военнослужащих
2:17
Нежданные гости: кабаны парализовали работу аэропорта в Испании на два часа
1:58
ОАЭ осудили попытку нападения на резиденцию Путина
1:39
Не в ущерб здоровью: как снизить риск отеков из-за новогоднего застолья

Сейчас читают

«Лучше бы я родила собаку»: перед смертью Брижит Бардо дала обещание сыну
Когда праздник становится кошмаром: самые жуткие рождественские преступления
Зависть богов: смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео