Минпросвещения вооружило учителей и учеников «противоядием» от конфликтов

Эфирная новость 44 0

Учителям предлагают сохранять спокойствие, оценить ситуацию и снизить эмоциональный накал.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минпросвещения подготовило для учителей инструкции на случай конфликтов

В российских школах появились инструкции на случай конфликтов между педагогами и учащимися. «Известия» изучили ключевые тезисы.

В документе учителям предлагают сохранять спокойствие, оценить ситуацию и снизить эмоциональный накал такими фразами, как: «Я вижу, ты злишься и расстроен». А затем предложить ученику обсудить проблему после урока.

Эксперты считают инструкцию своевременным ответом на резонансные школьные конфликты последних недель. Но в то же время, отмечают, что без системных решений улучшить ситуацию не получится. Ведь во многих учебных заведениях даже нет психологов.

Системный дисбаланс, где школьники требуют образования без усилий, а учителя терпят унижения, инструкция не исправляет, убеждены практики образования.

Новый документ призван укрепить доверие к системе образования и повысить уровень правовой защищенности педагогов.​ Эта инструкция сфокусирована на таком типе школьного конфликта, как агрессия ученика в сторону педагога. В инструкции предложены пять этапов реагирования на ситуацию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.45
-0.24 91.48
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
Бой курантов под стук колес: как встречают Новый год машинисты РЖД на работе
7:46
В Подмосковье накрыли цех по производству поддельной икры
7:30
Российские танкисты сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:10
Минпросвещения вооружило учителей и учеников «противоядием» от конфликтов
6:50
Мощный снегопад со штормом накрыл Турцию
6:30
«Нужно создавать условия»: группа «Фабрика» о повышении рождаемости в России

Сейчас читают

«Нужно создавать условия»: группа «Фабрика» о повышении рождаемости в России
«Лучше бы я родила собаку»: перед смертью Брижит Бардо дала обещание сыну
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео