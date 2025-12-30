Минпросвещения вооружило учителей и учеников «противоядием» от конфликтов

Минпросвещения подготовило для учителей инструкции на случай конфликтов

В российских школах появились инструкции на случай конфликтов между педагогами и учащимися. «Известия» изучили ключевые тезисы.

В документе учителям предлагают сохранять спокойствие, оценить ситуацию и снизить эмоциональный накал такими фразами, как: «Я вижу, ты злишься и расстроен». А затем предложить ученику обсудить проблему после урока.

Эксперты считают инструкцию своевременным ответом на резонансные школьные конфликты последних недель. Но в то же время, отмечают, что без системных решений улучшить ситуацию не получится. Ведь во многих учебных заведениях даже нет психологов.

Системный дисбаланс, где школьники требуют образования без усилий, а учителя терпят унижения, инструкция не исправляет, убеждены практики образования.

Новый документ призван укрепить доверие к системе образования и повысить уровень правовой защищенности педагогов.​ Эта инструкция сфокусирована на таком типе школьного конфликта, как агрессия ученика в сторону педагога. В инструкции предложены пять этапов реагирования на ситуацию.

