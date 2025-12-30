Минпросвещения вооружило учителей и учеников «противоядием» от конфликтов
Учителям предлагают сохранять спокойствие, оценить ситуацию и снизить эмоциональный накал.
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Минпросвещения подготовило для учителей инструкции на случай конфликтов
В российских школах появились инструкции на случай конфликтов между педагогами и учащимися. «Известия» изучили ключевые тезисы.
В документе учителям предлагают сохранять спокойствие, оценить ситуацию и снизить эмоциональный накал такими фразами, как: «Я вижу, ты злишься и расстроен». А затем предложить ученику обсудить проблему после урока.
Эксперты считают инструкцию своевременным ответом на резонансные школьные конфликты последних недель. Но в то же время, отмечают, что без системных решений улучшить ситуацию не получится. Ведь во многих учебных заведениях даже нет психологов.
Системный дисбаланс, где школьники требуют образования без усилий, а учителя терпят унижения, инструкция не исправляет, убеждены практики образования.
Новый документ призван укрепить доверие к системе образования и повысить уровень правовой защищенности педагогов. Эта инструкция сфокусирована на таком типе школьного конфликта, как агрессия ученика в сторону педагога. В инструкции предложены пять этапов реагирования на ситуацию.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?