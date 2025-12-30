Ребенок погиб во время катания на «ватрушке» во Владимире

Мальчик потерял контроль и вылетел в овраг.

Чем опасно катание на тюбинге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Ребенок погиб во время катания на ватрушке во Владимире

Во Владимире погиб ребенок, катаясь с друзьями на тюбинге в частном секторе. Мальчик вылетел в овраг и получил тяжелые травмы, от которых позже скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным следствия, трагедия произошла 28 декабря 2025 года в районе улицы Трудовой. Ребенок 2016 года рождения катался на тюбинге вместе с другими детьми, однако во время спуска потерял контроль, съехал за пределы проезжей части и оказался в овраге. Полученные повреждения оказались смертельными — в тот же день мальчик умер в областной детской клинической больнице.

В настоящее время следственный отдел по Ленинскому району Владимира проводит процессуальную проверку. Следователь уже осмотрел место происшествия и назначил судебно-медицинскую экспертизу. Также опрашиваются родственники погибшего и очевидцы случившегося. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее на одном из горнолыжных курортов Японии произошла трагедия — погиб пятилетний ребенок, оказавшийся внутри механизма движущегося траволатора, механизма подъемника.  Несчастный случай произошел в городе Отару на острове Хоккайдо, куда мальчик по имени Хината Гото приехал на отдых вместе с семьей на отдых.

Рыбы окунутся в самопознание: подробный гороскоп на 2026 год



