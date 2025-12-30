Он забыл родных, но они нашли его: похищенный в детстве юноша вернулся к семье спустя 21 год

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

Ребенок был продан супружеской паре, которые воспитали его как собственного сына.

Зачем по всему миру похищают детей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

SCMP: в Китае похищенный 21 год назад юноша вернулся к семье

В Китае спустя 21 год после похищения удалось найти пропавшего ребенка и воссоединить его с биологическими родителями. Пэн Цунцун вернулся к родным благодаря ДНК-тесту. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Пэн Цунцун был похищен в возрасте четырех лет в провинции Цзянси и продан посторонним людям. Почти сразу после исчезновения родители обратились в полицию и начали поиски, однако на тот момент установить местонахождение мальчика не удалось.

Позже выяснилось, что ребенка воспитывала супружеская пара в провинции Цзянсу. Они дали ему новое имя — Чжан Кунь. Мальчик вырос, считая их своей семьей, поскольку не сохранил воспоминаний о биологических родителях и не знал о своем прошлом.

Ситуация изменилась в декабре 2024 года, когда настоящие родители смогли найти сына с помощью генетической экспертизы. Первая встреча состоялась в Пекине. Отец, мать и две старшие сестры показали юноше рынок, где он пропал много лет назад, а также места, где он играл в детстве.

Позже семья вместе отправилась в провинцию Цзянси. Там Пэна тепло встретили родственники, которые все это время не теряли надежды увидеть его вновь.

Несмотря на то что в Цзянсу у молодого человека остались работа, жилье и друзья, он решил полностью разорвать связи с приемной семьей. Некоторые китайские СМИ писали, что приемные родители могли сознательно приобрести ребенка у похитителей, однако сам Пэн Цунцун эти сообщения не комментировал.

После переезда в Цзянси он старается как можно больше времени проводить с родными, стремясь восполнить годы, проведенные вдали от своей настоящей семьи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.45
-0.24 91.48
0.27
Водолеи выведут свою жизнь на новый уровень: подробный гороскоп на 2026 г...

Последние новости

14:15
Избежать преждевременной смерти: ученые установили норму часов сна и спорта
14:12
Мирзиёев возмущен террористической атакой Украины на резиденцию Путина
14:07
На кофе деньги есть, а на проезд нет? Безбилетник в метро плеснул кипяток девушке в лицо
13:43
Единственный сценарий — капитуляция: значение телефонной беседы Путина и Трампа
13:42
Лурье пошла навстречу Долиной и согласилась на отсрочку по выселению
13:35
В Кремле назвали терактом попытку ВСУ атаковать резиденцию президента РФ

Сейчас читают

«Мама готовила меня к своему уходу»: Меньшова о последних годах жизни Алентовой
«Их могли забрать»: в день исчезновения Усольцевых в тайге видели два вертолета
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео