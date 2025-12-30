Около 500 тонн гумпомощи доставили в зону СВО волонтеры Северного округа Москвы

Около 500 тонн гуманитарных грузов волонтеры Северного административного округа (САО) Москвы отправили в зону спецоперации. Об этом сообщил портал mos.ru.

В САО столицы более 40 волонтерских объединений, которые за 2025 год отправили около 500 тонн гуманитарных грузов.

Например, в помещении окружного отделения Всероссийского общества инвалидов добровольцы Тимирязевского района плетут маскировочные сетки стандартного размера. А вот расцветку подбирают топограф и колорист, чтобы эта вещь могла выполнить свою функцию и не выдать спрятанное под ней противнику.

В месяц получается создать до 80 сетей, а за год на фронт передали 800 таких изделий, а также девять тысяч свечей, 300 накидок, лекарства, одежду и продукты, автомобили, генераторы и военное снаряжение.

Волонтерская группа «Наш вклад в Победу», в которую входят жители районов Войковский и Коптево, устраивают сбор всего необходимого — от все тех же сетей до слесарного инструмента и генераторов. Они также передали в зону СВО четыре легковых автомобиля.

Всего за 2025 год группа отправила 25 машин с гуманитарным грузом.

В Хорошевском районе также создают необходимое для фронта своими руками.

«Мы помогаем участникам СВО с 2023 года, работаем под конкретные запросы бойцов. Сейчас у нас заказ на окопные свечи, поэтому с ноября занимаемся в основном их изготовлением», — уточнила председатель совета общественных советников главы управы района Ирина Ишина.

Они передали более 500 окопных свечей, три тысячи квадратных метров антидроновых штор, около тысячи тактических браслетов, а еще электроинструменты, средства личной гигиены, военное снаряжения, медикаменты и продукты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что столичные некоммерческие организации собирают подарки для детей и бойцов СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.