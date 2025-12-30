Лурье пошла навстречу Долиной и согласилась на отсрочку по выселению

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 39 0

Покупательница квартиры перенесла срок передачи недвижимости на 5 января.

Лурье дала Долиной отсрочку по выселению

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

В затяжном конфликте вокруг московской квартиры между народной артисткой Ларисой Долиной и покупательницей Полиной Лурье наметилось временное перемирие. Об этом сообщает Woman.ru.

Изначально Лурье настаивала на том, чтобы Долина передала ей квартиру 30 декабря, однако адвокат певицы Мария Пухова безапелляционно попросила дать народной артистке больше времени.

«Мы просили сегодня передать квартиру, Пухова ответила отказом», — поясняла ранее адвокат покупательницы Светлана Свириденко в комментарии для 5-tv.ru.

В итоге стороны смогли договориться: Полина Лурье пошла навстречу и и согласилась перенести срок. Согласно достигнутой договоренности, Лариса Долина должна будет освободить и передать спорную недвижимость новой собственнице не раньше 5 января.

Ранее Верховный суд РФ ранее признал право собственности на квартиру за Полиной Лурье. Об этом сообщал 5-tv.ru.

