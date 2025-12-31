«Был у меня первым»: Илья Гуров рассказал о большой любви сквозь года

Валерия Гранкина
Валерия Гранкина Эксклюзив

Артист признался, что каждая встреча на съемке или красной дорожке — это всегда праздник!

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Певец Гуров пожелал в Новом 2026 году здоровья и счастья

Проводником в большой мир телевидения для певца Ильи Гурова стало появление на Пятом канале. Именно ему он обращает сокровенные слова любви и благодарности:

«Мой родной Пятый канал, ты был у меня первым. Первый поддержал меня, первый поставил в эфир… Я тебя очень люблю и дорожу тобой!»

В канун Нового года Илья Гуров пожелал всем, кто производит контент на Пятом канале и всем, кто его читает — оставаться здоровыми и счастливыми. По словам артиста, именно на родной «Пятерке» можно выбрать сериалы, новости и ток-шоу на любой вкус!

Артист добавил, что его яркие речевые выражения также впервые были замечены на Пятом канале!

5-tv.ru ранее сообщал, что Илья Гуров думает о символичности смерти актрисы Веры Алентовой.

Водолеи выведут свою жизнь на новый уровень: подробный гороскоп на 2026 г...

