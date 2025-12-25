Последний урок от Алентовой: Илья Гуров о символичности смерти актрисы

Илья Гуров рассказал о важности общения с Верой Алентовой в его жизни

Смерть народной артистки России Веры Алентовой стала не просто личной утратой для ее поклонников, но и символом ухода целой эпохи отечественного кино и театра. Об этом в разговоре с 5-tv.ru рассказал певец Илья Гуров, которому посчастливилось лично пообщаться с актрисой.

По его словам, их знакомство произошло около двух лет назад на презентации автобиографии Алентовой. Гуров признался, что прочитал книгу полностью и давно испытывает особый интерес к биографиям выдающихся людей. Он отметил, что не упускает возможности лично сказать таким людям слова благодарности — и встреча с актрисой стала для него именно таким моментом.

«Я эту книгу прочитал от корки до корки. Ее автобиография. Меня вообще вдохновляют биографии великих людей. И я не стесняюсь того, что, когда есть возможность сказать людям об этом лично, я этой возможностью пользуюсь. И мне посчастливилось попасть на презентацию, познакомиться с ней лично», — вспомнил артист.

Алентова с юмором отреагировала на интерес молодого артиста к «взрослым» актрисам советского кино. Книгу она подписала, они сделали совместное фото и немного пообщались. В ходе разговора актриса поделилась жизненным советом: не отступать перед трудностями. Она говорила о том, что после оглушительного успеха фильма «Москва слезам не верит» повторить подобный результат было крайне сложно, но важно продолжать честно и искренне делать свое дело, принимая и взлеты, и падения.

«Она сказала: „Ого, неужели такие молодые парни могут увлекаться взрослыми актрисами кино?“. Естественно, она мне подписала книгу, мы сфотографировались, и мы обменялись парой интересных моментов, она мне посоветовала никогда не пасовать перед трудностями, потому что после „Москва слезам не верит“, когда обрушилась такая большая слава, и каждый человек в СССР знал ее как актрису, очень сложно было повторить успех такого фильма. И у каждого бывают взлеты, бывают падения, важно правильно делать свое дело, честно, искренне», — поделился Гуров.

С особой горечью Гуров признался, что так и не смог прийти на юбилейный спектакль Алентовой в Театре имени Пушкина, хотя они об этом договаривались. Тогда мешали гастроли и рабочий график исполнителя, а теперь, по его словам, пришло болезненное осознание простой истины: все нужно делать вовремя. Артист подчеркнул, что актрис такого масштаба, внутренней силы, что были у Веры, с каждым годом становится все меньше.

Также певец отметил, что старается по возможности посещать спектакли и творческие вечера легенд сцены — Веры Алентовой, народной артистки России Татьяны Васильевой, народной артистки России Ирины Муравьевой, народной артистки России Ольги Волковой. Он считает, что возможность «прикоснуться к эпохе» нельзя откладывать, ведь люди не вечны. Уход Алентовой он назвал завершением сразу двух эпох — ее собственной и той, что она делила со своим супругом, актером и режиссером Владимиром Меньшовым.

«И вот у нее был, я к своему стыду, мы договаривались, что у приду на ее спектакль, который в театре Пушкина поставили к ее юбилею, но, к сожалению, я все никак не мог, то из-за графика, то еще из-за чего-то. И вот сейчас я понимаю, что ложка хороша к обеду, и все нужно делать вовремя. Вовремя нужно отбрасывать все, ходить и смотреть, потому что, к сожалению, уходит эпоха. Актрис такого поколения, такой масти, такого внутреннего крутого стержня с каждым годом становится все меньше и меньше. И пока у нас есть возможность прикоснуться к этому, это нужно использовать. Я очень любил Веру Алентову, Васильеву, сейчас Ирину Муравьеву, Ольгу Волкову. Я стараюсь всегда, если у меня есть возможность, посещать их спектакли, какие-то творческие вечера», — рассказал исполнитель.

Комментируя вопрос о «благородной смерти», Гуров вспомнил распространенное мнение о том, что самым легким уходом считается смерть во сне. В контексте искусства и обстоятельств произошедшего он допустил, что такой уход действительно можно назвать благородным.

«Говорят, что благородная смерть во сне, когда ты засыпаешь, и ты не проснулся, то это очень легкая, благородная смерть. Здесь, если сделать отсылку к искусству, что это случилось вот в таких обстоятельствах, мне кажется да», — подытожил он.

Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким, ее партнером по фильму «Зависть богов» 25 декабря. Актрису вынесли из Театра имени Маяковского на носилках в состоянии клинической смерти и экстренно госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось — сердце артистки остановилось в 11 часов утра. Вере Алентовой было 83 года.

