В Челябинске столкнулись с дефицитом важного ингредиента для новогоднего стола

В Челябинске столкнулись с дефицитом куриной печени для новогоднего стола

Жители Челябинска испытывают трудности с приобретением куриной печени — ключевого ингредиента печеночного торта, традиционного блюда новогоднего стола. Об этом написали в URA.RU.

«Сбились с ног в поисках куриной печени, из которой каждый год готовим любимый печеночный торт на новогодний стол. Искали в (разных торговых сетях — Прим.ред.)… Есть только в (гипермаркете — Прим.ред.) или в небольших магазинчиках. Курицы много, печени нет», — рассказала одна из жительниц.

Она подчеркнула, что печеночный торт уже много лет является фирменным блюдом их новогоднего стола, вкусным и питательным, и отсутствие печени сильно осложнило подготовку к празднику.

В пресс-службе регионального минсельхоза URA.RU пояснили, что дефицита субпродуктов нет: куриная печень в области производится в достаточном объеме, но часть ее перерабатывается в паштеты или отправляется в другие регионы. По данным ведомства, за 11 месяцев 2025 года птицефабрики Челябинской области произвели 215,5 тысячи тонн мяса птицы — в два раза выше рекомендуемой нормы потребления на человека. Субпродуктов было произведено 15,8 тысячи тонн, что на 1,8 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В министерстве отметили, что птицеводческие компании стремятся удовлетворить спрос потребителей. Часть предприятий переводит производство с клеточного содержания птицы на напольное, чтобы улучшить качество продукции и обеспечить хорошее ветеринарное состояние поголовья.

После завершения модернизации планируется увеличить объем производства мяса птицы в регионе.

