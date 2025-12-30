«Не могли понять, что со мной»: Ирина Слуцкая о редком диагнозе, который поставил в тупик врачей

Ирине Слуцкой больше двух месяцев не могли диагностировать редкое заболевание

Больше двух месяцев врачи не могли поставить чемпионке мира по фигурному катанию Ирине Слуцкой правильный диагноз. Об этом спортсменка рассказала в интервью «Сорян, это подкаст».

С 2003 по 2004 год фигуристка перенесла системный ревматоидный васкулит — аутоиммунное заболевание, поражающее сосуды.

«Это очень редкое было заболевание, и два с половиной месяца вообще никто не мог понять, что со мной происходит. Ничего никто не ожидал, ничего не предвещало, как говорится, беды. <…> Никто не мог понять, потому что такие истории (симптомы. — Прим. ред.) всегда связывают с возрастом или каким-то заболеванием конкретным», — призналась Слуцкая.

По ее воспоминаниям, первым признаком была температура, которая поднялась выше стандартных 36,6 градуса. Ирина ее сбила, не придала значения и продолжила тренироваться.

Однако, когда позже фигуристка вновь почувствовала недомогание, пошла к врачу. Обследование показало увеличенное сердце из-за жидкости в сердечных сумках. Такие серьезные проблемы со здоровьем были удивительны, ведь Слуцкая каждый год проходила углубленный медосмотр. И он не выявлял никаких проблем с этим органом.

После чего ей провели операцию — откачали жидкость. Врачи некоторое время думали, что у Слуцкой просто какая-то инфекция. Но и это предположение не подтвердилось.

Затем у нее появились боли в конечностях. Кисти рук так болели, что она не могла нажать на дверную ручку, чтобы открыть дверь. Потом появились отеки.

«А я еще пыталась где-то тренироваться между. <…> Я стою вот такой вот ботинок, ну, ботинки тоже широкие фигурные, а нога еще шире. Я понимаю, что мне на лед надо выходить, а я не могу даже ногу туда засунуть. Я каким-то образом засунула, зашнуровала, встать не могу. На морально-волевых, конечно, я откаталась, вышла и просто рухнула», — рассказывала Ирина.

Позже она начала замечать синяки в таких местах, где они появиться не могли даже у фигуристки. Затем онемели ноги.

Когда ей наконец поставили диагноз, то прописали гормональный препарат, который провоцирует резкое увеличение веса. Кроме того, ее предупредили, что вероятность стать матерью будет очень низкая.

К счастью, состояние здоровья улучшилось. Со временем Ирина Слуцкая вернулась в форму и стала матерью троих детей.

