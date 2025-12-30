В Белгороде один человек погиб, еще четверо пострадали в результате атаки ВСУ

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Автомобиль мирного жителя атаковал FPV-дрон.

В Белгородской области при атаке ВСУ погибла женщина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

В результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область есть жертвы среди мирного населения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в результате удара FPV-дрона по автомобилю на автодороге «Грушевка — Пятницкое» в Волоконовском округе погибла женщина. Находившегося в этой же машине мужчину бойцы подразделения «Орлан» доставили в местную больницу с ранениями.

Общее число раненых достигло четырех человек.

Ранее глава региона регулярно информировал о попытках атак ВСУ с применением дронов и артиллерии, которые пресекались силами ПВО.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ВС РФ освобождали село Майское в ДНР. Все чаще на фронте происходят дуэли между нашими подразделениями БПЛА и дроноводами противника. Чтобы вычислить площадки запуска, обрабатывают большой массив информации. И уж только после того, как беспилотчики разобрались друг с другом, в дело вступают штурмовики.


