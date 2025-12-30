Хоррор без апокалипсиса: лучшие фильмы ужасов 2025 года по версии IndieWire

Лучшим фильмом ужасов 2025 года по версии IndieWire стала картина «Орудия»

По большинству параметров 2025 год оказался тяжелым для жизни, но сравнительно щадящим для поклонников жанра ужасов. На фоне тревожных, почти апокалиптических новостей фильмы этого года воспринимались как странно утешительный контраст: пугающие, но не безнадежные, мрачные, но теплые. Игривость вытеснила нигилизм предыдущих лет, а романтическая любовь неожиданно стала одной из центральных тем.

Оригинальные идеи и выразительные персонажи вышли на первый план. На вершине — возвращение ретро-франшиз и попытки сиквелов закрепить успех недавних хитов. Студийные перезапуски пережили настоящий ренессанс: сразу четыре обновленные франшизы попали в десятку лучших.

Не все, впрочем, сработало идеально. Возвращение Шона Бирна в «Хищных тварях» разочаровало, а «Дожить до рассвета» вновь напомнил, насколько сложной остается адаптация хоррор-видеоигр. Зато 2025-й стал сильным годом для экранизаций Стивена Кинга — «Долгая прогулка» уверенно возглавила этот ряд. Топ-10 лучших фильмов ужасов — в материале IndieWire.

10. «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Кадр из х/ф «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». реж.: Дженн Робинсон, 2025 г.

Этот перезапуск доказывает, что даже разогретое блюдо может оказаться свежим — если знать, как и когда его подавать. Фильм Дженнифер Кейтин Робинсон вызвал споры, но сумел превратить посредственный слэшер 90-х в плотное, неприятное и по-своему эффективное зрелище.

Новые герои — обеспеченные, самодовольные и зачастую отталкивающие — едут по знакомой дороге, где каждый неверный шаг оборачивается жестоким возмездием. Убийства здесь выстроены с холодной расчетливостью, а насилие работает не ради шока, а ради драматического давления.

Главное достоинство фильма — бунт против ностальгии. Возвращение Джули Джеймс в исполнении Дженнифер Лав Хьюитт подано с уважением и весом, а Фредди Принц-младший наконец получает роль, которая действительно оправдывает эмоциональное наследие франшизы. Финальный клиффхэнгер — дерзкое и мучительно заманчивое обещание продолжения, которого, возможно, никогда не будет, но которое очень хочется увидеть.

9. «Тихая ночь, смертельная ночь»

Кадр из х/ф «Тихая ночь, смертельная ночь». реж.: Майк П. Нельсон, 2025 г.

Новый «Тихая ночь, смертельная ночь» радикально переосмысляет сомнительное наследие слэшера 80-х, превращая его в злобный и намеренно провокационный рождественский кошмар.

Режиссер Майк П. Нельсон, ранее вызвавший споры перезапуском «Поворота не туда», здесь идет дальше — делает фильм мрачнее и осознанно опаснее. Он использует хаос оригинальной франшизы как разрешение на риск, создавая серийного убийцу с логикой мрачного морального суда.

В интерпретации актера Рохана Кэмпбелла антагонист превращается в проклятого странника, чья жестокость оформляется как извращенная фантазия о справедливости. Фильм балансирует на грани вкуса, сознательно провоцирует и местами шокирует — чего только стоит одна из «самых жестких сцен года». Беспорядочный, дерзкий и переполненный черным праздничным духом, он заслуженно замыкает десятку.

8. «Одно целое»

Кадр из х/ф «Одно целое ». реж.: Майкл Шанкс, 2025 г.

Таким же раздражающим и несовершенным, как и многие реальные отношения, является фильм «Одно целое». Он превращает романтическую зависимость в боди-хоррор. Дебютная полнометражная работа Майкла Шэнкса исходит из простой и пугающей идеи: самый страшный момент в отношениях — не слияние жизней, а попытка разорвать эту связь.

История пары, переехавшей в уединенный фермерский дом, быстро превращается в вязкую, телесную метафору созависимости. Герои, сыгранные Дэйвом Франко и Элисон Бри, сталкиваются с тем, что их эмоциональная близость начинает буквально спаивать тела. Режиссер не делает секрета из того, к чему все идет, и вместо неожиданностей делает ставку на черный юмор и неприятную телесность. Сюжет временами буксует из-за не самой выразительной предыстории, но фильм невозможно игнорировать уже из-за его предельной откровенности.

7. «Глаза сердечки»

Кадр из х/ф «Глаза сердечки». реж.: Джош Рубен, 2025 г.

«Глаза сердечки» — это редкий пример праздничного слэшера, который не ограничивается декоративной кровью и тематическими украшениями. История маньяка, охотящегося на влюбленные пары в День святого Валентина, оказывается куда умнее и язвительнее, чем ожидаешь.

Режиссер Джош Рубен создает новую жанровую традицию, соединяя романтическую комедию с жестоким детективом. Сценаристы Филлип Мерфи, Кристофер Лэндон и Майкл Кеннеди наполняют фильм остроумными диалогами и ироничным взглядом на токсичные решения, которые часто лежат в основе и любви, и ужаса. Оливия Холт и Мэйсон Гудинг убедительно разыгрывают офисный псевдороман, который быстро превращается в смертельную игру. Фильм остается одновременно стильным, смешным и неожиданно трогательным.

6. «Гадкая сестра»

Кадр из х/ф «Гадкая сестра». реж.: Эмили Блихфельдт, 2025 г.

Жестокая и визуально выверенная, «Гадкая сестра» использует сказку как инструмент критики современных стандартов красоты. Режиссер Эмили Блихфельдт предлагает мрачный пересказ «Золушки», в котором место стеклянных туфелек занимают хирургические вмешательства, телесные мутации и физическая боль.

Фильм ловко соединяет боди-хоррор с социальной сатирой, показывая, как давление внешних ожиданий превращает тело в поле насилия. Картина намеренно болезненна, гротескна и не стесняется шокировать, но за всей телесностью скрывается точный и злой комментарий о культуре внешнего совершенства.

5. «Долгая прогулка»

Кадр из х/ф «Долгая прогулка». реж.:Фрэнсис Лоуренс, 2025 г.

Долгое время роман Стивена Кинга считался практически неэкранизируемым, но в 2025 году «Долгая прогулка» наконец получила достойное воплощение. Под руководством Фрэнсиса Лоуренса фильм превращает монотонный марш смерти в изнуряющее, беспощадное зрелище.

Сюжет о подростках, вынужденных идти без остановки под угрозой немедленной казни, лишен утешения. Сценарий Джей Ти Моллнера подчеркивает фашистскую суть происходящего, а актерский ансамбль — от Купера Хоффмана до Джуди Грир — делает каждую потерю ощутимой. Это тяжелый, намеренно выматывающий фильм, который не предлагает зрителю спасения.

4. «28 лет спустя»

Кадр из х/ф «28 лет спустя». реж.: Дэнни Бойл, 2025 г.

Возвращение к культовой вселенной Дэнни Бойла и Алекса Гарленда оказывается куда более философским, чем ностальгическим. «28 лет спустя» разворачивается как история взросления на фоне разрушенного мира, где зараженные стали умнее и опаснее.

Фильм балансирует между социальным комментарием и экзистенциальным ужасом, постепенно переходя от аллегории к почти мистическому финалу. Работа Джоди Комер, участие Ральфа Файнса и смелая визуальная структура превращают картину в тревожное размышление о наследии катастроф, а не просто в очередной зомби-хоррор.

3. «Пункт назначения: Узы крови»

Кадр из х/ф «Пункт назначения: Узы крови ». реж.: Зак Липовски, Адам Б. Стейн, 2025 г.

Редкий случай удачного перезапуска, который понимает, за что зрители полюбили франшизу. Несмотря на местами неуклюжие экшен-сцены, фильм возвращает «Смерти» ироничный и почти комедийный характер.

Режиссеры Зак Липовски и Адам Стейн усиливают мультяшную логику несчастных случаев, делая их более изобретательными и запоминающимися. Персонаж в исполнении Ричарда Хармона становится ярким центром истории, а последняя роль Тони Тодда придает фильму неожиданную эмоциональную глубину.

2. «Грешники»

Кадр из х/ф «Грешники». реж.: Райан Куглер, 2025 г.

Райан Куглер превращает вампирский хоррор в насыщенное историческое полотно. Действие, разворачивающееся на американском Юге времен сегрегации, соединяет социальную драму, миф и кровавый жанровый аттракцион.

Двойная роль Майкла Б. Джордана подчеркивает тему ненасытного голода — не только физического, но и социального. Фильм захлебывается собственной амбициозностью, но именно это делает его живым, чувственным и опасным.

1. «Орудия»

Кадр из х/ф «Орудия». реж.: Зак Креггер, 2025 г.

После успеха «Варвара» Зак Креггер окончательно закрепляется как один из главных авторов современного хоррора. «Орудия» — это медленно разгорающаяся история коллективного горя, где исчезновение детей превращает пригородную идиллию в кошмар.

Фильм не спешит раскрывать свои тайны, делая ставку на атмосферу, напряжение и эмоциональную нестабильность персонажей. Джулия Гарнер и остальной актерский состав удерживают внимание, заставляя зрителя искать ответы там, где их может и не быть. Это жестокий, странный и по-настоящему тревожный шаг вперед для режиссера.

