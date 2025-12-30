Скорая гибель: ученые заявили, что Вселенная может начать сжиматься

NYP: Вселенная не будет расти вечно — исследование предсказывает сжатие

Долгое время считалось, что Вселенная после Большого взрыва продолжает ускоренно расширяться и в далеком будущем может закончиться «Большим разрывом», когда галактики, звезды и даже атомы будут разорваны.

Как пишет New York Post, новое исследование южнокорейских астрофизиков предлагает иную картину. По их версии, темная энергия — загадочная сила, ответственная за ускорение космоса, — вовсе не является постоянной. Напротив, она может ослабевать, из-за чего расширение Вселенной постепенно замедляется.

Руководитель работы, профессор Ен Ук Ли из Университета Енсе в Сеуле, заявил, что если выводы подтвердятся, космологию ждет крупнейший пересмотр представлений за последние десятилетия. По его словам, Вселенная уже могла войти в фазу торможения.

Что такое «Большое сжатие»

Если расширение окончательно остановится, дальнейший сценарий может оказаться еще мрачнее: гравитация возьмет верх, и космос начнет схлопываться. Этот гипотетический финал известен как «Большое сжатие» — процесс, при котором все галактики и структуры Вселенной снова сближаются, пока не коллапсируют в единую точку.

Проще говоря, у Вселенной может «заканчиваться топливо», и вместо бесконечного роста ее ждет обратный ход.

Почему прежние расчеты могли ошибаться

Работа основана на анализе сверхновых типа Ia — так называемых «стандартных свечей», которые десятилетиями использовались для измерения космических расстояний.

Ранее считалось, что их яркость напрямую указывает на удаленность галактик и темпы расширения Вселенной. Но команда Ли, изучив около 300 галактик-хозяев, обнаружила иную закономерность: светимость сверхновых сильнее зависит от возраста звезд, чем от расстояния до них. Старые звезды вспыхивают ярче, а молодые — систематически тусклее.

Это означает, что часть данных, на которых строилась теория постоянной темной энергии, могла быть интерпретирована неверно.

Подтверждение из других источников

Выводы согласуются с новыми моделями, полученными с помощью инструмента DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), установленного в пустыне Аризоны. Его данные хорошо совпадают с наблюдениями космического микроволнового фона — «эхо» Большого взрыва — и барионных акустических колебаний, древних следов звуковых волн в ранней Вселенной.

По словам профессора Ли, совокупность этих наблюдений указывает на то, что ускорение космоса уже ослабевает.

Когда ждать конец

К счастью, даже если сценарий «Большого сжатия» окажется верным, человечеству волноваться рано. По оценкам космологов, возможный финал Вселенной находится на расстоянии примерно 19,5 миллиарда лет.

Для окончательной проверки гипотезы команда университета готовит дополнительный анализ сверхновых в галактиках одного возраста. Ключевую роль в этом сыграет обсерватория Веры Рубин в Чили, которая в ближайшие годы может обнаружить десятки тысяч новых сверхновых и дать окончательный ответ о судьбе космоса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.