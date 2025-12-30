Четыре знака зодиака, которым звезды обещают максимум удачи в 2026 году

NYP: в 2026 звезды обещают максимум удачи четырем знакам зодиака

По словам астролога Эшли Бойд, в 2026 году произойдут важные астрологические сдвиги. Юпитер, который в астрологии считается «Великим благодетелем», будет находиться в Раке до 30 июня, а затем перейдет во Льва, запуская два мощных цикла роста. Об этом пишет New York Post.

Эксперт отмечает, что эти транзиты способны привести к трансформациям в сфере финансов, карьеры, отношений и долгосрочной стабильности. Благоприятное влияние почувствуют все знаки, но для четырех из них звезды приготовили особенно щедрые подарки.

Близнецы. Финансовый рост

Для Близнецов Юпитер активирует второй дом — сектор денег, ресурсов и самооценки. Эшли Бойд объясняет, что это время повышений, выгодных предложений и более грамотного обращения с финансами.

По ее словам, год подталкивает Близнецов к тому, чтобы смелее просить о достойной оплате, подаваться на более высокооплачиваемые должности и вкладываться в проекты, которые дают не только доход, но и эмоциональное удовлетворение. Также транзит поможет избавиться от хаотичных трат и тревоги, связанной с деньгами.

Рак. Новые начала

В первой половине года Юпитер находится в знаке Рака, усиливая первый дом личности. Астролог отмечает, что это создает мощный импульс для личного роста и обновления.

По ее мнению, Раки почувствуют прилив уверенности, мотивации и внутреннего разрешения двигаться вперед. Год идеально подходит для работы над собой, смены курса и выхода из застоя. Эксперт советует не отказываться от возможностей, даже если они пугают, а также фиксировать цели — например, с помощью дневника или ежемесячного планирования.

Весы. Карьерные прорывы

Для Весов Юпитер в Раке активирует десятый дом — зону карьеры, статуса и общественного признания. Бойд подчеркивает, что в 2026 году Весы станут заметнее в профессиональной сфере.

Повышенное внимание со стороны руководства и коллег может привести к новым ролям, лидерским позициям и росту авторитета. Астролог рекомендует заранее подготовиться: обновить резюме и портфолио, а также активнее использовать полезные контакты — это может открыть двери к неожиданным предложениям.

Рыбы. Любовь и радость

Юпитер подсвечивает пятый дом Рыб — сферу удовольствий, романтики, творчества и самовыражения. По словам астролога, этот транзит делает отношения более гармоничными, а знакомства — легкими и радостными.

Бойд отмечает, что творческая энергия Рака усилит способность Рыб находить счастье в любимых занятиях и людях. Она советует сознательно оставлять место для радости, не избегать социальных событий и следовать за тем, что приносит удовольствие, поскольку именно через это в жизнь будут приходить новые возможности.

